Cuba dice que sanciones de EEUU le impiden fabricar las vacunas necesarias

Cuba dice que sanciones de EEUU le impiden fabricar las vacunas necesariasLa Habana, 28 Mayo 2021 (AFP) - Cuba, que ha desarrollado sus propios inmunizantes contra el coronavirus, denunció el viernes que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos contra la isla le ha imposibilitado fabricar suficientes dosis para su población, retrasando su campaña de vacunación."Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro", dijo Yuri Valdés, director adjunto del gubernamental Instituto Finlay de Vacunas, durante una sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento, unicameral), en la que los legisladores llamaron a parlamentarios del mundo a sumarse al reclamo de que cesen las sanciones y el embargo, impuesto hace 60 años por Estados Unidos.La insuficiencia de dosis "no es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados", explicó el científico ante legisladores de su país y otras personalidades internacionales que participaron en línea.Si el gobierno de Joe Biden "a lo mejor no tiene tiempo de revisar toda la política con Cuba, ésta que tiene que ver con todos los cubanos que están ingresados [en hospitales por covid], con los cubanos que estamos vacunando" debe ser revisada, señaló Valdés."Hay que emplazar al gobierno de Estados Unidos, decir, está bien, no lo revises todo pero revisa eso, ocúpate, tu puedes ser [marcar] la diferencia entre fallecidos y no fallecidos", enfatizó. Cuba cuenta con cinco candidatos a vacuna de desarrollo propio. Dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado, por parte de las autoridades sanitarias del país, prevista para junio.Ante el creciente número de contagios registrados en los últimos meses, el gobierno emprendió una campaña de vacunación en poblaciones de riesgo con esos inmunizantes el 12 de mayo, y tiene previsto vacunar al 70% de la población para agosto.Durante el gobierno de Donald Trump Washington impuso cerca de 250 sanciones contra Cuba, que la administración Biden ha dejado intactas."Estados Unidos reforzó la agresión a Cuba en el marco de la covid-19", denunció el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, Alberto Núñez.Organizaciones solidarias con Cuba en Estados Unidos, Chile, España, Italia y otros países se han organizado para conseguir 20 millones de jeringuillas para poder vacunar a la población de 11,2 millones.Además una entidad gubernamental suiza y la ONG MediCuba Europa otorgaron en abril un financiamiento urgente de 600.000 dólares para la adquisición de jeringas.lp/rd/rsr