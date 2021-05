Cruz Roja advierte del peligro de la pandemia en Birmania tras el golpe

La Cruz Roja precisó, en un correo enviado a Efe, que el país carece en este momento de un sistema de pruebas de la covid-19 sistemático, las vacunaciones se han ralentizado significativamente y la capacidad de vigilancia y rastreo de contagios está mermada.EFE/EPA/STRINGER

Bangkok, 29 may. (EFE).- Cruz Roja advirtió del peligro que afronta Birmania tras frenar el número de pruebas realizadas para detectar la covid-19 a raíz del golpe de Estado del 1 de febrero y cuando una nueva ola del virus recorre el continente asiático.

La Cruz Roja precisó, en un correo enviado a Efe, que el país carece en este momento de un sistema de pruebas de la covid-19 sistemático, las vacunaciones se han ralentizado significativamente y la capacidad de vigilancia y rastreo de contagios está mermada.

"Hay un riesgo significativo de una futura ola de casos, que podría llegar sin detectarse inicialmente dada la probabilidad de que gran parte de los contagiados no tengan síntomas o estos sean leves", precisó el organismo humanitario.

Tras el sublevamiento militar, los trabajadores sanitarios se opusieron a trabajar para la junta y fueron de los primeros en sumarse al movimiento de desobediencia civil que con sus huelgas ha puesto en jaque al mando castrense.

Las autoridades respondieron acusando de varios delitos a los sanitarios y deteniendo a decenas, lo que ha disminuido aún más la capacidad del débil sistema sanitario birmano.

Según datos del Ministerio de Sanidad birmano, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a más de 144.000, incluidos 3.216 muertes, lo que no suponen un gran volumen entre una población de 54 millones de personas.

Sin embargo, el número de test diarios ha bajado desde unos 15.000 hasta enero de este año a unos 1.500 o 2.000 en la actualidad, lo que hace sospechar que no se están detectando muchos contagios, según la Cruz Roja.

El ritmo de vacunación, iniciada en enero por el entonces gobierno democrático liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, también se ha visto frenado por el sublevamiento militar.

La Cruz Roja precisó que a la lentitud del proceso contribuyen la precariedad del sistema y la falta de personal en parte debido al movimiento de desobediencia civil, a lo que hay que sumar la reticencia de la población a vacunarse bajo la junta militar.