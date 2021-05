Cruz Azul cerca de acabar su maldición de 23 años sin ser campeón del fútbol mexicano

Cruz Azul está cerca de terminar su espera de 23 años sin ser campeón del fútbol mexicano; para consumarlo este domingo necesita confirmar su ventaja sobre el Santos en el partido de vuelta de la final del torneo Guard1anes Clausura-2021 en el estadio Azteca.

El pasado jueves, 'La Máquina' del Cruz Azul se impuso 1-0 a los 'Guerreros' del Santos en el partido de ida disputado en el estadio Corona; el gol lo hizo Luis Romo al minuto 71.

"No hay nada resuelto, no hay nada seguro", dijo el peruano Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, luego de obtener esa mínima ventaja. "No hemos ganado nada", enfatizó.

En su primer torneo al frente de 'La Máquina', Reynoso la hizo líder de la clasificación con 41 puntos y en el transcurso de la competencia estableció el récord propio del club de más triunfos consecutivos con 12.

A sus 51 años de edad, Reynoso busca redondear esa actuación y repetir lo que logró a los 27 años cuando como defensa central fue parte del título de liga más reciente logrado por el club celeste en el lejano torneo Invierno-1997.

El entrenador inca está consciente de que a partir de entonces, Cruz Azul no ha sabido ganar las seis finales de liga que ha disputado.

"Seguimos dependiendo de nosotros mismos y ellos necesitan un gol", apuntó Reynoso de cara el juego de vuelta, y también empeñó su fe para lograr la ansiada novena corona de Cruz Azul. "Dios y la virgen nos iluminen el domingo".

- Afinar la puntería -

Por su lado, los 'Guerreros' desperdiciaron el dominio que establecieron como locales en los primeros minutos del juego de ida.

"Nos llevamos una derrota injusta porque nosotros generamos las mejores opciones", comentó tras la derrota el uruguayo Guillermo Almada, director técnico del Santos. "Cruz Azul encontró el gol en una jugadita fortuita".

Almada lamentó que sus 'Guerreros' no pudieron descifrar el orden táctico que presentaron sus rivales y garantizó que en la vuelta mantendrán la postura ofensiva que les caracteriza.

"Quizás como local Cruz Azul haga otro tipo de juego, no lo sé, pero nosotros tenemos que estar mucho más precisos y desequilibrar en el uno contra uno", consideró Almada.

- Miles por un boleto -

En este partido estará habilitado el 25 por ciento de las 81.070 localidades del estadio Azteca. Los boletos salieron a la venta vía internet el miércoles y se agotaron en un minuto, aproximadamente.

Los precios oficiales de las entradas para esta final iban de los 500 pesos (unos 25 dólares) a los 1.200 pesos (unos 60 dólares).

Posteriormente en los sitios de reventa aparecieron boletos con precios desde los 10.000 pesos (unos 500 dólares) hasta los 40.000 pesos (unos 2.000 dólares).

El partido comenzará a las 20H15 locales de la Ciudad de México (01H15 GMT del lunes). Cruz Azul busca el noveno título de liga de su historia; antes se coronó en las temporadas 1968-69, México-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80 e Invierno-1997.

Santos va por su séptima corona para sumarla a las que conquistó en los torneos Invierno-1996, Verano-2001, Clausura-2008, Clausura-2012, Clausura-2015 y Clausura-2018.

str/cl