Coronavirus.- Venezuela inicia este sábado su Plan de Vacunación Masiva contra la COVID-19

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Venezuela han informado de que este sábado arrancará la segunda fase del Plan de Vacunación Masiva contra la COVID-19, que dará comienzo al proceso de inmunización de la población general.



El ministro de Salud del Gobierno de Venezuela, Carlos Alvarado, ha anunciado que esta segunda fase no se llevará a cabo en los hospitales, sino en puntos de vacunación masiva para atender a la ciudadanía al completo y no solo a los "sectores priorizados", ha informado 'La Verdad'.



En una entrevista para la cadena Venezolana de Televisión (VTV), Alvarado ha afirmado que, a lo largo de este fin de semana, se van a habilitar 27 puntos de inmunización que irán en aumento y que tienen una capacidad de inocular entre 600.000 dosis diarias.



Quienes vayan a vacunarse deberán estar registrados previamente en el Sistema Patria para, más tarde, poder ser citados por mensajería telefónica.



"Recibirán un SMS en el que estará la fecha, hora y el centro de salud en donde será vacunado. Invito a toda la población a inscribirse en el Sistema Patria, esta plataforma no pertenece a ningún político", ha aseverado Alvarado.



Alvarado ha dado a conocer que se sigue llevando a cabo la primera fase de vacunación a personas mayores de 65 años con patologías crónicas, personal sanitario y personal de alto riesgo, pero con la llegada de nuevas dosis se ha pasado a una nueva fase ampliada.



Asimismo, ha destacado que aún queda personal del sistema de salud, médicos independientes, odontólogos y bioanalistas, que esperan por ser inmunizados, según la medio 'Últimas Noticias'.



En esta línea, el Gobierno de Venezuela prevé inmunizar a un total de 22 millones de personas antes de que finalice el año, para así conquistar la inmunidad de rebaño. Con este fin, los centros de vacunación se dedicarán exclusivamente a la inmunización con el objetivo de evitar que se mezcle la actividad ordinaria la relacionada con la inmunización.



EXIGEN UN PLAN DE VACUNACIÓN "TRANSPARENTE"



Por otro lado, parte de la sociedad venezolana ha salido a la calle este viernes para exigir un plan de vacunación "transparente y efectivo" y que investigue un supuesto "mercado negro de vacunas".



La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, ha precisado a Unión Radio que el personal sanitario del país sigue siendo vulnerable en su atención a pacientes con COVID-19.



"El repunte del virus ha generado estado de alarma, las enfermeras no tienen protección, los hospitales están colapsados", ha lamentado Contreras en el marco de una protesta en la plaza Brión, en la capital venezolana.