Colombia marca otro récord diario de muertes por covid-19 con 540 fallecidos

Personal médico trabaja en una unidad de cuidados intensivos para enfermos de covid-19 en el Hospital El Tunal, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 29 may (EFE).- La pandemia de la covid-19 marcó este sábado otro récord de fallecidos en Colombia, con 540 defunciones, mientras que los contagios del día fueron 20.494, según el balance del Ministerio de Salud.

Con estas cifras el país, que no consigue superar el tercer pico de la enfermedad, acumula 3.363.061 contagiados y 87.747 fallecidos.

De los casos positivos confirmados, aún permanecen activos 122.809 que equivalen al 3,6 % del total.

Mayo ha sido particularmente mortífero en el país y de las diez jornadas con más fallecidos, nueve corresponden a este mes en el que las unidades de cuidados intensivos (UCI) se han desbordado por el elevado número de enfermos graves.

Según el Ministerio de Salud, de los 540 fallecimientos registrados hoy, 454 corresponden a días anteriores, y la mayor cantidad ocurrió en Bogotá, con 130 defunciones.

También fueron altas las cifras de muertes en los departamentos de Antioquia (71), Valle del Cauca (52), Santander (49), Cundinamarca (47), Atlántico (25), Nariño (18), Bolívar (17), Cesar y Norte de Santander (13) y Córdoba (12).

En cuanto a los contagios diarios, la mayor cantidad también fue la de Bogotá, con 8.725, seguida de Antioquia (3.619), Santander (1.289), Valle del Cauca (1.170) y Cundinamarca (1.068).

Las autoridades han advertido que las aglomeraciones de gente en las protestas contra el Gobierno que desde hace un mes sacuden al país pueden aumentar el número de contagios diarios.

La capital colombiana encabeza igualmente la lista de casos positivos acumulados, con 951.083, seguida de Antioquia (536.911), Atlántico (270.962), Valle del Cauca (266.414), Cundinamarca (159.489), Santander (131.547) y Bolívar (100.788).

Hoy se procesaron en Colombia 86.358 muestras, 49.511 de ellas del tipo PCR y 36.847 de antígenos, para un total de 16,8 millones de pruebas practicadas.

Pero así como el tercer pico de la pandemia parece no tener fin, el plan de vacunación también tiene avances notables y en los tres últimos días han sido aplicadas más de 200.000 dosis diarias.

Según el balance divulgado hoy por el Ministerio de Salud, hasta el viernes habían sido puestas 9.348.103 vacunas, de las cuales 3.239.798 corresponden a segundas dosis.

El plan del Gobierno tiene como objetivo vacunar este año 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para lo cual el país ha recibido ya 14,2 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac y Astrazeneca.