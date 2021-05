Colombia.- EEUU ve "absolutamente vital" su alianza con Colombia y se compromete a apoyar una "paz duradera" en el país

28-05-2021 La vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una reunión en Washington.. Ramírez manifiesta a Blinken la "apertura" del Gobierno colombiano a la visita de la CIDH y otras organizaciones POLITICA TWITTER @MLUCIARAMIREZ



Ramírez manifiesta a Blinken la "apertura" del Gobierno colombiano a la visita de la CIDH y otras organizaciones



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha reunido este viernes con la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, en un encuentro en el que ha aseverado que la alianza entre los países es "absolutamente vital" y ha comprometido el apoyo de Washington a una "paz duradera" en el país sudamericano.



En una reunión enmarcada en el viaje de Ramírez a Estados Unidos, ambos se han citado en Washington, donde el jefe de la diplomacia estadounidense ha reafirmado la relación "duradera" que los países han mantenido "durante décadas" y que está basada "en un compromiso con la democracia, la seguridad del pueblo y la prosperidad mutua", según ha relatado el portavoz del departamento, Ned Price.



Blinken ha expresado a Ramírez su "preocupación" y "condolencias" por la pérdida de vidas durante las recientes protestas en Colombia y ha reiterado "el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente".



En este contexto, el secretario de Estado ha acogido con "satisfacción" el diálogo nacional convocado por el presidente colombiano, Iván Duque, como "una oportunidad para que el pueblo colombiano trabaje en conjunto para construir un futuro pacífico y próspero", ha considerado.



Asimismo, Blinken ha garantizado el apoyo de Estados Unidos a una "paz duradera" en el país, ha explicado Price, según recoge un comunicado del Departamento de Estado.



"Tenemos el compromiso mutuo de estabilizar a Colombia y fortalecer la región", ha manifestado, por su parte, la ministra de Exteriores colombiana, a través de su perfil de Twitter, donde ha subrayado el apoyo de Blinken en temas como "desarrollo económico, vacunación, recuperación de empleos, fortalecimiento institucional y consolidación de la democracia".



Ramírez ha incidido en "la disposición que hay de las autoridades del Departamento de Estado, de la Administración estadounidense y del Congreso de Estados Unidos, de fortalecer esta relación bilateral de trabajo con Colombia".



VISITAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES



"Le he contado al secretario Blinken de la reunión que tuvimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la apertura que tenemos a la visita. Le he dicho que estamos pendientes de todo este trabajo con la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para que suministren a la CIDH toda la información que ha sido solicitada y podamos tener esa visita, al igual que la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y, posiblemente, al director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco", ha expresado.



Además, Ramírez ha mostrado a Blinken el interés de que, entre las visitas que se hagan a Colombia, se incluya Cali, que ha sido blanco de múltiples actos de destrucción, bloqueos y vandalismo, según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores Colombiano.



"Las investigaciones en Colombia no están en manos del Gobierno. Por fortuna, esa es una de las ventajas de la democracia. Hay un poder judicial independiente, al cual el mensaje que hemos dado es que todo lo que necesiten de nuestra parte para que las investigaciones se hagan con celeridad, cuenten con el apoyo", ha ahondado en este sentido la también vicepresidenta.



Por otro lado, en la cita, la ministra ha enfatizado en la necesidad de avanzar en la inmunización contra la COVID-19 en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos. "Hemos explicado, además, que necesitamos acelerar al máximo nuestro plan de vacunación. Todas las vacunas que nos puedan dar en este momento, son bienvenidas. Tenemos la logística para poder aplicarlas aceleradamente", ha apuntado al respecto.



La situación regional, también ha estado sobre la mesa, ya que, según Ramírez, se ha abordado el "compromiso mutuo por fortalecer a Colombia y por estabilizar la región".



"Por lograr que esta situación que está viviendo nuestro país, que a todos nos duele, podamos resolverla rápidamente, recuperando los empleos, la economía y contando con ese apoyo de Estados Unidos", ha sentenciado.



Ramírez, que ha culminado con este encuentro su agenda diplomática en Estados Unidos, ha extendido también una invitación al secretario de Estado para que visite Colombia en el segundo semestre de este año.