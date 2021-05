Colombia.- Colombia cumple un mes de protestas con una jornada marcada por la violencia y bloqueos en Cali y Bogotá

El Comité de Paro no condena los bloqueos y dice que "hacen parte de las posibilidad legítimas para el ejercicio de las protestas"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Colombia ha cumplido un mes de protestas con una nueva jornada en la que los ciudadanos han salido a las calles para reivindicar medidas para atajar la desigualdad en el país en diversas marchas que se han visto empañadas por los disturbios, la violencia y los enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública, lo que ha dejado al menos cuatro muertos.



El Comité de Paro Nacional había convocado para este viernes movilizaciones en las principales ciudades del país con motivo del mes de Paro Nacional y mientras el diálogo con el Ejecutivo de Iván Duque parecen estancarse.



La ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, ha sido uno de los principales puntos de concentración pacífica en todo el país, si bien se han registrado graves situaciones de violencia con enfrentamientos entre participantes en las marchas y la Fuerza Pública así como actos de vandalismo, informa el medio colombiano 'El Tiempo'.



Al menos cuatro personas han fallecido en el marco de las marchas de este viernes en el Valle del Cauca, según las autoridades departamentales. Tres de ellas han perdido la vida al inicio de la jornada en un enfrentamiento en el sector La Luna de Cali, ha confirmado el alcalde, Jorge Iván Ospina.



En este contexto, el fiscal Francisco Barbosa ha informado que el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Fredy Bermúdez, fallecido en este incidente, "disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles".



"Término muerto a manos de personas que se encontraban en el sector de los hechos", ha explicado el fiscal, quien ha precisado que el funcionario no se encontraba en funciones este viernes.



Según recoge 'El Espectador', la situación se produjo tras una discusión con motivo de los bloqueos, cuando una personas vestida de civil, Bermúdez, disparó a los manifestantes, tras lo que fue atacado por ciudadanos que se encontraban en el mismo lugar.



Con motivo de la situación en Cali y Valle del Cauca, se ha decretado un toque de queda en la noche de este viernes al sábado por la mañana y Duque ha anunciado el despliegue de la máxima asistencia militar en la zona.



Por otro lado, Bogotá también ha convocado a miles de ciudadanos, que, entre otros lugares, se han reunido en el Monumento a los Héroes y en el portal Las Américas, principales puntos de movilización de la capital colombiana.



A parte de diversas proclamas por la igualdad social en el país, los participantes han reclamado el respeto de las autoridades a sus vidas, tras un mes de movilizaciones marcadas por la violencia policial denunciada por varias organizaciones, así como han pedido respuestas sobre los desaparecidos en estos días, 123 en la actualidad, según la Defensoría del Pueblo.



La música ha protagonizado también la jornada de protestas en el Parque Nacional de Bogotá, si bien se ha informado de varios bloqueos en la ciudad y la toma de un autobús de Transmilenio por parte de manifestantes, así como se ha alertado de disturbios en el municipio de Madrid, cercano a la ciudad.



Medellín o Barranquilla, entre otras ciudades, han acogido también grandes marchas en su mayoría tranquilas y en las cuáles se han reportado problemas de movilidad. Sin embargo, en la capital de Cauca, Popayán, se ha intentado quemar el edificio donde se ubica la Alcaldía.



Durante el desarrollo de las marchas, un manifestante ha lanzado un 'cóctel molotov' contra el inmueble, lo que ha provocado un incendio, informa 'El Tiempo'.



DIÁLOGO ESTANCADO POR LOS BLOQUEOS



El Gobierno de Duque ha pedido al Comité del Paro que condene los bloqueos en el acuerdo que llevaría a la instalación de una mesa de negociación para abordar las cuestiones de las protestas y poner fin a las mismas.



En este contexto, los líderes de las marchas ha indicado que los bloqueos "hacen parte de las posibilidad legítimas para el ejercicio de las protestas". "Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública", han apuntado, recoge 'El Tiempo'.



De este modo, de cara a una reunión de los equipos negociadores convocada para el domingo, no se cumple el condicionante del Ejecutivo para la rúbrica de los acuerdos.



La Defensoría del Pueblo ha entregado este viernes un nuevo balance sobre las víctimas del paro y ha cifrado en 123 las personas que siguen desaparecidas, mientras ha podido identificar 383 violaciones de los Derechos Humanos.



Según la ONG Temblores, en este mes de protestas han muerto 43 personas en homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública, mientras se han reportado 1.445 detenciones de manifestantes y 22 víctimas de violencia sexual.