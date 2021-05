Chiquis arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Chiquis (@chiquis) ha causado un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, alcanzaron más de 615.085 de interacciones entre sus followers.

It’s FINALLY HERE!!! Well, tomorrow that is! Haha My ANTI-CELLULITE cream and bomb ass body scrub! 💜 @beflawlessskin Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini. 🥰 DISPONIBLE MAÑANA! www.Beflawless.com





💎





🕵🏻💖 •••••• Designer: @stello Heels: @tomford





Ámate, acéptate y apruébate tal como eres.. y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y haya, también se vale. Do YOU! Bee YOU.. and throw some HONEY on them Salty Bees with your CONFIDENCE! 👑🐝 Bee Confident. Bee Brave. Bee Bold. BeeUtiFUL. #QueenTingz





Sound check ✅ ¡Nos vemos esta noche en Weidner Field! Emocionada de estar de regreso a los escenarios con mi gente de Colorado 💛

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».