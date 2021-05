China.- Un comité de Hong Kong ratifica la prohibición de la tradicional vigilia nocturna por Tiananmen

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Junta de Apelaciones sobre Reuniones Públicas de Hong Kong ha confirmado este sábado la prohibición, por segundo año consecutivo, de la tradicional vigilia nocturna por la masacre de Tiananmen al considerar que existe un grave riesgo de contagios por coronavirus.



Según informa la cadena RTHK, la junta entiende que la cantidad de casos de coronavirus no se ha controlado en las regiones cercanas, a lo que hay que sumar el lento despliegue de la vacunación en Hong Kong.



Asimismo, el comité entiende que el organismo que ha organizado la vigilia, la Alianza en Apoyo al Movimiento Patriótico Democrático de Hong Kong, ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de las medidas de restricción contra la infección.



Los responsables de la organización, comenzando por su secretario general, Richard Choi, han acusado a las autoridades de usar la pandemia como excusa para evitar que la gente conmemorara la represión del 4 de junio.



"Anunciamos con tristeza que la Alianza de Hong Kong ya no tiene la capacidad legal para continuar organizando la vigilia del 4 de junio de este año en Victoria Park. Esperamos que la gente de Hong Kong comprenda nuestra situación", ha lamentado, antes de pedir a la población que lamenten "a su manera" por las víctimas que murieron durante la represión.



La brutal represión de las protestas de estudiantes y trabajadores que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen entre abril y junio de 1989 sigue siendo un tema tabú en China, entre otras cosas porque las demandas que se plantearon entonces aún siguen sin respuesta por parte de las autoridades chinas.



El detonante de aquellas protestas fue la muerte fulminante durante una reunión del Partido Comunista Chino (PCCh) de su ex secretario general Hu Yaobang, que capitaneó la reforma de los años 80 pero fue obligado a dimitir por el líder 'de facto' del gigante asiático, Deng Xiaoping, por su fracaso a la hora de contener las revueltas estudiantiles de 1987.



La masacre quedó documentada por la prensa internacional, que esos días estaba en China para cubrir la visita del líder soviético Mijaíl Gorbachov. Pese a ello, se desconoce el número exacto de víctimas.