Chile registra 8.446 contagios, la tercera cifra más alta de la pandemia

Fotografía de pacientes afectados por la covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 29 may (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este sábado de la detección de 8.426 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, la tercera cifra más alta desde el inicio de la pandemia, mientras el país está casi al tope de su capacidad hospitalaria.

"Reconocemos que estamos pasando por un momento complejo en la ocupación de camas críticas (...) estamos desde hace varios días sobre el 95 % y lo que más nos preocupa es la Región Metropolitana, porque ha tenido un aumento muy significativo y el requerimiento es mayor", señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Con un tasa de positividad del 12 %, la Región Metropolitana, donde habitan más de siete millones de personas y se ubica la capital del país, anotó el mayor número de casos detectados en las últimas 24 horas con 3.898, además de 19.175 casos activos del total nacional que se encuentra en 44.186.

Otro de los puntos críticos señalado por las autoridades es el aumento de ingresos a las unidades de cuidados intensivos de pacientes menores de 50 años, que corresponde al 77 % de los casos.

Consultado por la evaluación general de la situación sanitaria tras el incremento sostenido de contagiados, el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, afirmó que "no hemos definido que se trata de un rebrote o una tercera ola", pero insistió en la necesidad de mantener las medidas preventivas.

Hasta la fecha, el total de personas diagnosticadas con covid-19 es de 1.369.756 y de los identificados durante la última jornada un 80 % corresponde, según el ministerio, a personas no inmunizadas con dos dosis.

El repunte de casos se produce en paralelo a una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo, donde poco más del 52 % de la población objetivo -unas 15 millones de personas- ha sido inoculada con dosis para generar respuesta inmunitaria, lo que lo sitúa solo por detrás de Israel, según datos de la Universidad de Oxford.

Con la llegada de mayo, que trajo una leve mejoría, las autoridades comenzaron a levantar confinamientos, retrasaron el toque de queda una hora y lanzaron el polémico "pase de movilidad", un carné que otorga más libertades a vacunados.

Según el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 119 fallecidos, hasta un total de 29.047 decesos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Chile mantiene las fronteras blindadas hasta el 15 de junio, el toque de queda de 22.00 horas a 5.00 horas y el estado de excepción por catástrofe desde hace más de un año.