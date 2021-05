Charo Reina nos habla de sus nuevos proyectos

19-11-2019 Charo Reina, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Que Charo Reina es una artista de los pies a la cabeza, nadie tiene duda alguna, de hecho son muchos los años que lleva encima de las tablas y en el mundo mediático derrochando su arte. Ahora, hemos podido hablar con la cantante y nos ha confesado que durante la pandemia ha aprovechado el tiempo para trabajar, como lleva haciendo toda su vida:



"En este tiempo de pandemia he hecho una película, dos cortos, hoy me han dado muy buena noticia, el último ha sido seleccionado para el festival de medina, de mucho prestigio y tiene una pinta tremenda 'votamos' y estoy escribiendo una comedia y adaptando una cosita" nos aseguraba la artista.



Como siempre, hemos preguntado a Charo Reina por su relación con Isabel Pantoja, recordemos que eran muy amigas, pero de la noche a la mañana, no las volvimos a ver juntas. Toda una incógnita que sigue estando en nuestro día a día, de hecho la cantante difundía hace días a través de sus redes sociales una fotografía de hace años en el Rocío con ella.



Le preguntamos a la artista sobre lo que queda de esa imagen en el Rocío y nos confiesa que: "Quedó el gran recuerdo de un maravilloso Rocío, donde lo pasamos fenomenal y donde vivimos cosas preciosas, hasta ahí puedo leer". En cuanto a si se ha puesto en contacto con María del Monte tras la muerte de su hermano, nos ha asegurado que: "M.i padre y mi madre también murieron, en diez meses, a mí no me llamó nadie"