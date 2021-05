Casa Real.- El presidente del Instituto Elcano elevará a Felipe VI la propuesta de Tarancón para presidir el centenario de la ciudad

25-05-2021 El alcalde de Tarancón, José López Carrizo POLITICA EUROPA PRESS / RUBÉN MARCO CHECA



EUROPA PRESS



El presidente del Instituto Elcano, el taranconero José Juan Ruiz, elevará la próxima semana en un encuentro informal al Rey Felipe VI la propuesta enunciada por el Ayuntamiento de la localidad conquense para que los monarcas visiten la ciudad en el año que se conmemora el centenario de su declaración como Noble Villa, movimiento que llega después de que Casa Real recibiera la propuesta de parte del Consistorio y abriera la puerta a valorar la participación del Jefe del Estado en la efeméride.



Así lo ha desvelado el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, en una entrevista con Europa Press, donde ha asegurado que Ruiz "animará al Rey" a pasar por la localidad, a lo que ha sumado las gestiones que está realizando en primera persona el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ver motivos de esperanza de cara a recibir en el municipio a Felipe VI.



"Me consta que Casa Real quiere popularizar su cercanía con los municipios del Estado español", ha indicado López Carrizo, quien ha hablado del presidente del Instituto Elcano como un paisano que, dentro del equipo que participa en las actividades del centenario, "trabaja en la sombra por y para Tarancón", aunque "no le guste aparecer en los medios".



UN PROGRAMA "VIVO"



Sobre los actos para conmemorar esta efeméride, López Carrizo ha detallado que el programa va a estar "vivo".



Aunque la mayoría de actividades van a girar en torno al 15 de julio, que es cuando el rey Alfonso XIII declaró a Tarancón como Noble Villa, habrá multitud de actividades tanto culturales como deportivas.



Así, ese mismo 15 de julio la ciudad acogerá un acto institucional que estará presidido por el propio alcalde, y en los días sucesivos tendrán lugar otra serie de eventos como la salida el 15 de agosto de la etapa de La Vuelta Ciclista que se disputará entre Tarancón y Albacete, la copa de Hand Bike o un campeonato nacional de futbol alevín con equipo como el Atlético de Madrid o el Real Madrid.



"Es un año importante, por lo que también se van a hacer otra serie de actuaciones urbanísticas, que se podrán prorrogar hasta el primer semestre de 2022 ya que vamos a empezar la celebración un poco más tarde", ha indicado López Carrizo.



Con todo, se ha mostrado "muy ilusionado" con todo el programa de actividades, las cuales se van a desarrollar "sin ningún coste para los vecinos", y al mismo tiempo se incluirá dotar al Auditorio municipal de un espacio accesible y polivalente a la entrada así como la reconversión de la antigua Cámara Agraria en un museo itinerante o de las costumbres, actividades "que van a venir a potenciar la cultura de la localidad".



DISTINCIONES A TARANCONEROS ILUSTRES



Del mismo modo, en ese acto institucional que tendrá lugar el 15 de julio, el Ayuntamiento dará una serie de distinciones a taranconeros ilustres.



Serán a cuatro o cinco personas de la ciudad, las cuales una comisión está decidiendo para que sea el Equipo de Gobierno el que de el visto bueno a esas propuestas.



"No serán muchas, no será a demasiadas personas y colectivos, pero se quiere resaltar las personas o entidades que a lo largo de estos 100 años han llevado el nombre de Tarancón a lo largo de la historia ya sea de ámbitos culturales, deportivos, sociales o económicos", ha desgranado el primer edil.



Las disciplinas en estos momentos están abiertas, ya que "hay que poner nombres y acertar", y no ha cerrado la puerta a que esos reconocimientos sean también a título póstumo.



"Me gusta más reconocer en vida, pero si hay alguna persona que merezca este reconocimiento, no pasa nada, sus familiares recogerán ese reconocimiento".



ACTUACIONES APAREJADAS



Entre las actuaciones urbanísticas que se van a realizar por motivo del centenario, López Carrizo ha desgranado estas tres iniciativas. Será en el entorno del Casco Histórico, y la primera tendrá que ver con una de las enseñas de la parroquia.



De este modo, se va a rehabilitar el arco de la Malena, para lo cual ya se están redactando los proyectos para poder licitarlos y adjudicarlos.



Otra actuación tendrá lugar en la antigua plaza del Ayuntamiento, hoy la plaza de la Constitución, en donde se quiere recuperar un kiosko que había antiguamente en sustitución de la actual fuente que preside la plaza, al mismo tiempo que se quiere dar un toque de accesibilidad y eficiencia energética a la plaza.



Por último, Hacienda adjudicó una casa al Ayuntamiento que está en peligro por derrumbe, y la idea que maneja el alcalde es actuar sobre la misma para hacer un mirador y un espacio público de disfrute, para que no exista esa vivienda "que en cualquier momento puede derrumbarse y causar daños, cosa que no queremos nadie", ha apuntado.