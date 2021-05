Camilo Esquivel no quiere saber nada de Carla Barber

29-05-2021 CAMILO ESQUIVEL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 29 (CHANCE)



Diego Matamoros y Carla Barber hacen una pareja estupenda, a pesar de que ahora estén pasando por un momento de standby en el que necesitan darse cuenta de muchas cosas y reflexionar sobre sus sentimientos. Aunque la doctora nunca ha hablado de su vida privada, sabemos que lo pasó mal cuando lo dejó con su anterior pareja, Camilo Esquivel.



Mucho se ha especulado desde entonces cuáles fueron las causas que detonaron que los dos enamorados rompieran para siempre, pero nunca hemos sabido la verdad del cuento, ni si quiera ahora que hemos podido hablar con el Doctor Esquivel y nos ha confesado que no quiere saber absolutamente nada de Carla: "No tengo ningún tipo de relación, no me interesa".



En cuanto al tiempo que se han dado Diego Matamoros y Carla, el doctor confiesa que se enteró porque se lo contaron, pero no tiene más información que esa: "Me lo comentaron, los rumores, no sé si es definitivo". La pareja no terminó muy bien después de firmar el divorcio y ahora, Esquivel se quiere centrar en su nueva vida: "Con Carla no tengo ningún tipo de relación, no me interesa, ningún tipo de relación. Yo estoy feliz con mi pareja y tengo planes de boda para el año que viene".