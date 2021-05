Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia solicita al Supremo la instauración de tres juicios de responsabilidades contra Áñez

17-05-2020 La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, con una tarjeta antivirus Virus Shut Out POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Bolivia ha solicitado formalmente este viernes al Tribunal supremo de Justicia (TSJ) la instauración de tres juicios de responsabilidades contra la expresidenta interina Jeanine Áñez.



El Ministerio de Justicia ha informado, a través de su perfil de Twitter, que la Fiscalía ha presentado la petición de los juicios de responsabilidades para que esta instancia remita los casos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que podrá conceder la autorización con el apoyo de dos tercios de sus miembros.



Las proposiciones acusatorias contra la exmandataria son por los casos relacionados con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión durante la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19 y por la ampliación de la concesión a Fundaempresa.



En cuanto al préstamo del FMI, se trata del decreto que autorizaba el uso de 327 millones de dólares (más de 275,4 millones de euros) procedentes del organismo para luchar contra la pandemia en Bolivia. El actual Ejecutivo lo devolvió, argumentando que la Asamblea Legislativa "no explicó cómo" se adquirió el préstamo e hizo hincapié en el "daño económico" que causaba a Bolivia, informa 'El Deber'.



En referencia a la violación de la libertad de expresión, el caso se centra en un decreto que "reforzaba" la lucha contra la COVID-19. No obstante, un inciso de un artículo del mismo establecía una sanción para las personas que "desinformaran o generaran incertidumbre" en la población en el marco de la pandemia.



El tercer juicio corresponde a la concesión del servicio de Registro Público a Fundaempresa, firmada por la expresidenta y su Gabinete.



La Fiscalía admitió estos tres requerimientos presentados por el Ministerio de Justicia, si bien la cartera incluía un cuarto que fue rechazado, por la "falta de mayores elementos de justificación". Se trataba de las órdenes que Áñez habría emitido como presidenta para que las fuerzas del Estado no permitieran la entrada de bolivianos procedentes de Chile durante la pandemia.



Si reciben el respaldo de la Asamblea, los casos podrán llegar al juicio en el Supremo, si bien el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios y necesita de la oposición para la aprobación de las proposiciones acusatorias, recoge 'La Razón'.



CITADA A DECLARAR



Por otro lado, la Fiscalía ha citado para el próximo lunes, 31 de mayo, a Áñez a prestar su declaración "ampliatoria" en la investigación por el caso 'golpe de Estado'.



La expresidenta se acogió a su derecho al silencio en su primera comparecencia en el marco de este caso, abierto tras una denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia del país.



Áñez, que se encuentra en la cárcel de Miraflores, en La Paz, fue detenida la madrugada del sábado 13 de marzo del 2021 y fue imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el marco de este caso.