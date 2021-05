Bolivia.- Incendian la casa del gobernador opositor de Chuquisaca, Bolivia

10-02-2020 Un vehículo de la Policía de Bolivia POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA POLICÍA DE BOLIVIA



El gobernador del departamento boliviano de Chuquisaca, el opositor Damián Condori, ha denunciado que individuos no identificados han incendiado su casa en la noche del viernes al sábado.



"Mi persona sufrió un atentado quemaron la casa que hábito junto a mi familia", ha explicado Condori en un mensaje publicado en redes sociales tras regresar de un viaje a Monteagudo, según recoge el diario boliviano 'Página Siete'.



"La cobardía de la gente da pena que piensa que me hace daño o me amedrenta con esas actitudes. Mi compromiso es con Chuquisaca. Vamos a seguir adelante pese a estas cobardías. Estamos bien porque estaba de regreso de mi viaje a Monteagudo", ha indicado.