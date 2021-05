20-11-2019 Bertín Osborne habla de la boda de su hija, Claudia, y José Entrecanales. MADRID, 29 (CHANCE) Bertín Osborne lleva unos meses alejado del foco mediático y es que el presentador, después de ser el principal protagonista en el comienzo del año por su separación con Fabiola Martínez, se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y familia. Ahora, un nuevo evento en su vida le llena de ilusión y ese es la boda de su hija, Claudia Osborne con José Entrecanales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Bertín Osborne lleva unos meses alejado del foco mediático y es que el presentador, después de ser el principal protagonista en el comienzo del año por su separación con Fabiola Martínez, se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y familia. Ahora, un nuevo evento en su vida le llena de ilusión y ese es la boda de su hija, Claudia Osborne con José Entrecanales.



Hemos hablado con el presentador de televisión y nos ha asegurado que la boda se celebrará en la casa familiar de Jerez de la Frontera: "Es donde se casan todas, esa es su casa" y es que no nos podemos hacer una idea del día tan bonito que pasarán en aquella finca.



Siempre muy respetuoso, Bertín Osborne asegura que la madre de sus hijas está siempre muy presente en cada celebración: "Claro, siempre" y es que recordemos que a pesar de su separación, el cantante consiguió tener una muy buena relación con ella hasta el final de sus días.



En cuanto a si Fabiola Martínez asistirá o no a la boda, Bertín nos ha explicado que: "No tengo ni idea, no me ha comentado nada, ahora voy a verlos a todos o sea que ahora me enteraré". Y es que la exmujer del presentador tiene muy buena relación con las hijas de este, lo que apunta a que sea testigo de ese día tan especial.