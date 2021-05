Baloncesto/NBA.- Los Clippers sobreviven a los 44 puntos de Doncic y Tatum da esperanzas a los Celtics

23-05-2021 Luka Doncic vence con Dallas Mavericks a Los Angeles Clippers en el Staples Center NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS DALLAS MAVERICKS



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los Angeles Clippers han recortado distancias con Dallas Mavericks en el tercer partido de la serie de la primera ronda de los 'Playoffs' de la NBA (2-1) después de sobrevivir a los 44 puntos de Luka Doncic e imponerse en el American Airlines Center (108-118), en una jornada en la que Boston Celtics recortó a Brooklyn Nets (125-119) y Atlanta Hawks se impuso a New York Knicks (105-94).



Los Clippers, amparados por los 36 tantos de Kawhi Leonard y sin el hispano-congoleño Serge Ibaka por una lesión en la espalda, se repusieron a un horrible inicio que les dejó 19 puntos abajo en el primer cuarto. Así, se aseguran llevar de vuelta la eliminatoria a Los Angeles en el quinto encuentro.



Todo en una noche en la que Doncic se erigió nuevamente en el líder de los texanos, que sufrieron demasiado en el juego interior; el esloveno firmó 44 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, un registro que hasta ahora solo habían logrado en 'Playoffs' Russell Westbrook (en dos ocasiones), Michael Jordan, LeBron James y Magic Johnson.



Por su parte, Boston Celtics sigue con vida ante Brooklyn Nets después de ganar su primer partido de la serie (125-119) gracias a la excelsa actuación de Jayson Tatum. El alero levantó al TD Garden con sus 50 puntos para neutralizar al todopoderoso 'Big 3': James Harden (41), Kevin Durant (39) y Kyrie Irving (16), que regresaba a la que fue su casa entre 2017 y 2019. Aun así, los Celtics continúan abajo en la serie (2-1).



Por último, el base Trae Young (21 puntos y 14 asistencias) comandó a Atlanta Hawks a una nueva victoria ante New York Knicks (105-94), un resultado que permite a la franquicia de Georgia volver a ponerse por delante en la serie (2-1). El acierto de los locales desde la línea de tres sentenció a los Knicks, que no encontraron respuestas por fuera de Derrick Rose, que fue titular.



--RESULTADOS.



CONFERENCIA ESTE.



Atlanta Hawks - New York Knicks 105-94.



Boston Celtics - Brooklyn Nets 125-119.



CONFERENCIA OESTE.



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 108-118.