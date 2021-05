Armada colombiana rescata en el Caribe a 3 estadounidenses de velero averiado

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

Bogotá, 29 may (EFE).- La Armada colombiana rescató en el mar Caribe a tres ciudadanos estadounidenses que viajaban desde Honduras en un velero que sufrió averías cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia, informó este sábado esa institución.

Los estadounidenses, cuyos nombres no fueron divulgados, habían partido desde la isla hondureña de Roatán en el velero "The Dreamer" que sufrió daños en su maquinaria principal y estaba en emergencia por las condiciones climáticas y el oleaje.

Las autoridades colombianas recibieron el aviso de emergencia de Estados Unidos y con varios buques y un helicóptero consiguieron ubicar el velero y auxiliar a la tripulación, según informó la Armada de Colombia en un comunicado.

"Pese a las complicadas condiciones del mar que registraba olas hasta de cuatro metros y ráfagas de viento de hasta 27 nudos, los tripulantes de las unidades de Guardacostas asistieron a la motonave estadounidense de nombre 'The Dreamer', verificando el buen estado de salud de las tres personas", dijo la Armada.

El velero fue remolcado, con los náufragos a bordo, hasta la bahía interna de la isla de San Andrés, territorio insular que tiene Colombia en el Caribe.