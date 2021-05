AMP.- Colombia.- Duque ordena el "máximo despliegue de asistencia militar" en Valle del Cauca y Cali

09-05-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA PRESIDENCIA COLOMBIA



Cuatro muertos en Cali en las manifestaciones de este viernes, cuando el país cumple un mes de paro



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este viernes el "máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional" en la ciudad de Cali y el departamento donde se ubica, Valle del Cauca, para "contrarrestar la situación de orden público que se vive", ya que en las movilizaciones de este viernes se han notificado importantes disturbios y enfrentamientos que han dejado hasta cuatro muertos.



"Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el Departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad", ha aseverado el mandatario en una intervención desde Cali, informa el medio colombiano Caracol Radio.



En una jornada de graves disturbios en la región, Duque ha subrayado que la "labor" de su Gobierno y de los gobiernos municipales y departamentales es "proteger los derechos de toda la ciudadanía".



"Tenemos que defenderlos con las herramientas que nos da la Constitución y la ley", ha señalado para defender la decisión tomada después de que la gobernadora de Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, haya solicitado al Ejecutivo primar la seguridad en la región, donde cuatro personas han fallecido en el marco de las protestas de este viernes.



Roldán ha precisado que, además de estas cuatro muertes, los municipios del departamento han sufrido cinco atentados, incendios en el transporte público o cámaras de vigilancia, así como se han reportado un "sin fin de número de heridos y saqueos".



"Desde el principio hemos respetado y apoyado la protesta pacífica, pero rechazamos rotundamente los hechos vandálicos y terroristas", ha apuntado la gobernadora al pedir la actuación militar "para retomar el control del orden público en el departamento", lo que ha considerado, debe hacerse "apegados al respeto de los Derechos Humanos".



Debido a la situación vivida este viernes, se decretado toque de queda hasta las 5.00 horas, hora local, del sábado en todo el departamento de Valle del Cauca.



MILITARIZACIÓN Y NO NEGOCIACIÓN



Mientras, el expresidente colombiano y líder del partido oficialista Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha manifestado el rechazo de su partido a cualquier tipo de negociación con el Comité del Paro Nacional mientras se mantengan los bloqueos de carreteras y la militarización de las regiones en las que haya "amenaza contra la seguridad de los ciudadanos".



Además "un oficial de alto rango, por ejemplo un Coronel, responsable de cada lugar, a cargo de unidades específicas que levanten los bloqueos con eficacia y transparencia".



Estas peticiones están incluidas en una carta publicada por Uribe que explicita su rechazo a las negociaciones. "Negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia", ha advertido.



Por último el comunicado urge "al Gobierno Nacional acelerar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de la juventud".



El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, (oposición), ha respondido al planteamiento de Uribe. "La respuesta de Uribe a la tragedia: militarización, ni una palabra sobre las víctimas y NO al diálogo. En Bogotá persistiremos incansablemente en el diálogo, atenderemos emergencia con inversión social y reactivación económica. La fuerza sólo cuando no haya ninguna otra opción", ha señalado.