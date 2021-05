5-2. Pérez controla con su serpentina a los Marlins y se apunta la victoria de los Medias Rojas

En la imagen un registro del venezolano Martín Pérez, lanzador abridor de los Medias Rojas de Chicago, quien trabajó cinco entradas, permitió cinco imparables y ponchó a cuatro bateadores para acreditarse el triunfo de su equipo 5-2 sobre los Marlins de Miami. EFE/CJ Gunther/Archivo

Boston (EE.UU.), 28 may (EFE).- El abridor venezolano Martín Pérez estuvo cinco episodios sobre el montículo y el guardabosques Alex Verdugo conectó batazo de vuelta completa para los Medias Rojas de Boston, que vencieron 5-2 a los Marlins de Miami, en juego de Serie Interligas.

El partido se jugó a sólo cinco entradas y un tercio debido a la lluvia.

Fue el segundo juego consecutivo que los Medias Rojas tuvieron que esperar por un retraso. El partido de Boston en casa el miércoles por la noche contra los Bravos de Atlanta también se interrumpió debido a la lluvia, y la demora duró casi tres horas antes de que Boston ganaran 9-5 a los Bravos de Atlanta el jueves temprano.

Rumbo a la victoria, Pérez (3-2) permitió cinco imparables, jonrón y dos anotaciones, y retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche.

El lanzador venezolano enfrentó a 19 bateadores con 71 lanzamientos, 47 viajaron a la zona del strike, y puso en 3,55 su promedio de efectividad.

Verdugo (7) botó la pelota del campo en el quinto episodio llevando a dos corredores por delante, y terminó remolcando tres de las cinco anotaciones de los Medias Rojas.

Por los Marlins el receptor colombiano Jorge Alfaro (1) bateó de cuatro esquinas para su primer cuadrangular, llevando a un corredor por delante.

Alfaro superó el trabajo de Pérez cuando éste no conseguía ni un out en el episodio.

La derrota la cargó el abridor Cody Poteet (2-1) en cuatro episodios y un tercio.