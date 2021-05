103-120. Triple-doble monumental de Antetokounmpo y los Bucks barren a los Heat

Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. EFE/Archivo

Miami (EE.UU.), 29 may (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, con un triple-doble, lideró el juego arrollador de los Milwaukee Bucks, que vencieron a domicilio por 103-120 a los Miami Heat en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Este de la NBA que barrieron 4-0 al mejor de siete y pasaron a las semifinales.

Además, se cobraron revancha de la eliminación que sufrieron el año pasado en las semifinales de la Conferencia Este en la Burbuja de Orlando, donde los Heat llegaron a las finales de la NBA.

Esta vez, Antetokounmpo, que jugó el partido más completo de la serie, acabó con 20 puntos, 15 asistencias y 12 rebotes defensivos, sin que ningún defensa de los Heat pudiese controlar su poder y dominio dentro y fuera de la pintura.

Además de Antetokounmpo, el pívot estadounidense cubano Brook López logró 25 puntos, líder de equipo, además de capturar ocho rebotes y eliminar por completo a Bam Adebayo, el gran derrotado de los Heat en el apartado individual.

El alero Khris Middleton también acabó con un doble-doble de 20 puntos, 11 rebotes y tres asistencias.

Mientras que el escolta-alero Bryn Forbes se erigió en el nuevo e indiscutible sexto jugador de los Bucks al hacer 22 puntos después de anotar 7 de 14 triples.

Otro reserva, el pívot Bobby Portis, llegó a los 13 puntos con tres triples de siete intentos, además de capturar tres rebotes.

Los Bucks se convirtieron en el primer equipo en avanzar en los playoffs de este año, y esperan al ganador de la eliminatoria que disputan los Brooklyn Nets contra los Boston Celtics (2-1) para conocer a su próximo rival en las semifinales.

Adebayo a pesar que acabó con un doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes como líder de los Heat, que también tuvieron el apoyo del base Kendrick Nunn con 18 y del escolta Tyler Herro que llegó a los 14 tantos, en el cuarto periodo no pudieron aguantar el ritmo endiablado que los Bucks impusieron a su ataque.

El base esloveno Goran Dragic consiguió 13 puntos, mientras que el alero Jimmy Butler acabó con un triple-doble de 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias que tampoco pudo evitar la derrota.

Los Heat se convirtieron en el segundo equipo en este formato de playoffs en pasar de barrer en la primera ronda un año a ser barrido en la primera ronda el siguiente.

El único otro equipo que soportó eso fueron los entonces Nets de Nueva Jersey, que barrieron a los Knicks en 2004 y perdieron 4-0 ante Miami en 2005.

Una vez que Milwaukee tomó los primeros tres partidos, la historia dijo que el resultado era inevitable.

Los equipos de la NBA con ventaja de 3-0 en la serie ahora tienen un récord de 141-0 en esos enfrentamientos, y estos Bucks se convierten en el 88º de esos equipos en terminar la eliminatoria con una barrida.

Los Bucks no volverán a jugar hasta al menos el próximo sábado después de que se conozca el desenlace de la eliminatoria entre los Nets y los Celtics, que tras perder los dos primeros partidos de la eliminatoria en Nueva York ganaron el tercero en Boston gracias a los 50 puntos del ala-pívot Jayson Tatum.

Su serie de semifinales del Este contra Brooklyn, segundo preclasificado, o Boston, séptimo preclasificado, comenzará el 5 de junio si los Nets avanzan en cinco juegos; en cualquier otro escenario, los Bucks jugarán el próximo 7 de junio.

El triunfo dejó a los Bucks con marca de 6-1 esta temporada ante los Heat y se aseguraron ya 995.797 dólares del premio de los 20,8 millones de dólares que reparte la NBA en los playoffs.

Mientras que los Heat terminaron la temporada con marca de 40-36, la decimoquinta mejor marca en las 33 temporadas de la franquicia y se llevaron un premio de 592.385 dólares.

La barrida de los Heat es la tercera consecutiva que sufre un equipo que venía de una derrota en las finales de la NBA y luego no pudo ganar tampoco en los playoffs. Cleveland Cavaliers perdieron los playoffs de 2019 y Golden State Warriors en los de 2020.