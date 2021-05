Venezolanos exigen en Caracas vacunación masiva contra la covid-19

Manifestantes protestan para exigir la inmunización masiva de la población contra la covid-19 bajo un sistema planificado, transparente y público, hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.

Caracas, 28 may (EFE).- Decenas de venezolanos protestaron este viernes en Caracas para exigir, bajo el eslogan de "vacunas para todos", la inmunización masiva de la población contra la covid-19 bajo un sistema planificado, transparente y público.

La protesta estuvo encabezada por el frente opositor de mujeres "Venezuela Libre" y miembros del Colegio de Enfermería de la capital venezolana que denunciaron la falta de claridad sobre la cantidad de vacunas que han llegado al país y el número de personas inmunizadas.

La presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, pidió al ministro de Salud, Carlos Alvarado, que diga la verdad al país sobre lo que sucede con las vacunas y el virus.

"Yo tengo que decirle al ministro de Salud que lo primero que tiene que hacer es decirle la verdad al país, cuando él habla que un 90 % de los trabajadores de salud está vacunado, él se refiere a Caracas pero Caracas no es Venezuela", dijo Contreras desde la protesta.

La enfermera, líder en las protestas del sector de enfermería y que lleva años denunciando la precariedad del sistema de salud venezolano, le pidió al ministro que visite los estados de Portuguesa, Barinas o Aragua, en el occidente y el centro del país, respectivamente, para que constante la situación en esas regiones.

Según denunció, el personal de salud en esos estados enfrenta dificultades para protegerse de la covid-19 por no contar con el uniforme adecuado o por el colapso de los hospitales.

"Hay que decir la verdad; por eso pedimos un plan nacional de vacunación transparente con objetivos y con alcance y que se publique, porque los venezolanos tenemos el derecho a conocer las incidencias del plan nacional de vacunación, qué hospitales han sido vacunados, quiénes están", remarcó.

DESCONFIANZA E INCREDULIDAD

Por su parte, la presidenta del Frente Femenino Mujer y Familia de Caracas, Marlene Ledezma, indicó que lo que está sucediendo en el país con la vacunación contra la covid-19 es "preocupante", debido a la falta de información sobre el proceso.

Ledezma manifestó además su falta de confianza en que el Gobierno pueda lograr la inmunización del 70 % de la población este año, tal y como ha prometido.

"Tener confiabilidad en el Gobierno no es viable. Realmente no tenemos una certeza de que eso pueda suceder, mas sin embargo nosotros como venezolanos debemos luchar para que eso se cumpla", agregó.

Venezuela se encuentra, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19, un dato que el Ejecutivo evita mencionar.

El presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que llegaron, en un fecha no especificada, 1.300.000 nuevas dosis procedentes de China, un dato que la oposición pone en duda, al no ser ofrecida dicha llegada en los medios de comunicación estatales, que sí publicitaron y repitieron durante días las recepciones anteriores, alguna con tan solo 50.000 unidades.

El país acumuló hasta el jueves 228.828 casos de covid-19 y 2.576 muertes, según cifras oficiales, un dato que es cuestionado por la oposición.