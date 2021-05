Temor en Sri Lanka a la lluvia ácida por el incendio de un barco en su costa

Personal de la Armada de Sri Lanka, con ropa protectora, recoge y limpia las zonas de la playa de escombros y otros materiales de los contenedores dañados a causa del incendio del buque de carga MV X-Press Pearl, frente a la costa de Negombo, a 31 kms al noroeste de Colombo, Sri Lanka. EFE/ Chamila Karunarathne

Colombo, 28 may (EFE).- El incendio en aguas de Sri Lanka de un barco que transportaba productos químicos, que comenzó hace más de una semana, ha desatado el temor de lluvia ácida y a la contaminación marítima en la nación isleña.

El director general de la Autoridad esrilanquesa para la Protección del Medio Ambiente Marino (MEPA, en inglés), Terney Pradeep Kumara, explicó este viernes a Efe que el navío "X-PRESS PEARL" transportaba ácido nítrico y otros químicos y el fuego podría provocar futuras lluvias ácidas.

"No podemos asegurarlo completamente, porque de momento el viento sopla en dirección contraria a la isla, pero seguimos estudiando los cambios en el agua de lluvia y el daño causado al medio ambiente marino", dijo.

Cientos de peces muertos y desechos plásticos han alcanzado la costa occidental de Sri Lanka, y las autoridades han advertido del riesgo de contaminación a los esrilanqueses.

El "X-PRESS PEARL", abanderado en Singapur, transportaba ácido nítrico y otros productos químicos necesarios para la elaboración de cosméticos, cuando hace ocho días declaró un incendio a bordo mientras se encontraba en ruta a Colombo.

Los fuertes vientos asociados al monzón y el reciente paso por la vecina India de un ciclón han complicado la extinción de las llamas, según la marina esrilanquesa (SNL, en inglés), que continúa recogiendo información sobre la posible contaminación de las aguas.

"La Marina de Sri Lanka, junto con la guardia costera y la MEPA sigue centrándose en remover contenedores y otros desechos de la nave en llamas en las zonas costeras", dijo el portavoz de la SNL, Indika de Silva.

La marina puso a salvo a los 25 tripulantes del "X-PRESS PEARL", de nacionalidad rusa, filipina, china e india, y al menos un marinero ha dado positivo por coronavirus y se encuentra actualmente bajo supervisión médica.

Se trata del segundo incendio en una embarcación en los últimos meses cerca de la costa de Sri Lanka, después de un incidente similar el pasado septiembre en el petrolero "New Diamond" que provocó un derrame de crudo.