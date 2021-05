Tamara Gorro sale en defensa de Edurne tras convertirse en el centro de las críticas por el fallo de De Gea

27-05-2021 Tamara Gorro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



La sociedad, desgraciadamente, todavía tiene mucho que avanzar para luchar contra el machismo. Esa fue la denuncia pública que Edurne hizo a través de sus redes sociales tras convertirse en objeto de burlas, memes e insultos después de que David De Gea fallase el penalti decisivo que le dio la victoria en la Europa League al Villarreal en lugar de al Manchester United, donde milita el portero.



Chistes y comentarios de mal gusto que convirtieron a Edurne en tendencia de Twitter, 'culpándola' del grave error de su novio, como en su día le sucedió a otras parejas de futbolistas como Sara Carbonero, Shakira o Sara Sálamo, a las que los internautas criticaron con dureza y crueldad, achacando a su amor el bajo rendimiento de los futbolistas en el campo.



Tamara Gorro, que también lo sufrió en sus carnes cuando comenzó su relación con Ezequiel Garay - que por entonces jugaba en el Real Madrid, ha querido mostrar todo su apoyo a Edurne tras las críticas, asegurando que "me parece deleznable. Edurne es la mujer de Egea, la culpa no la tiene la mujer, al igual que en el caso de un hombre, que machaque ya a la mujer".



Además, denuncia que en su día ella también recibió duros insultos cuando llevaba "muy poco tiempo" con Garay. "No son todos los aficionados, son grupos. Lo malo suele ser poco, pero hace mucho ruido. Me daba vergüenza", confiesa, desvelando que ahora, por suerte, "todo está bien y tenemos trabajo, salud y a mi familia bien" pero que, como cualquier ser humano, "tengo mis momentos delicados y me tiro días llorando como todo el mundo".