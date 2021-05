Sofía Palazuelo supervisa los últimos preparativos para el bautizo de su hija Rosario

22-10-2020 Sofía Palazuelo, en una imagen de archivo. MADRID, 28 (CHANCE) Una semana después de la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, la familia Alba vuelve a estar de celebración. Y es que este sábado se celebra en Sevilla el bautizo de la hija de los Duques de Huéscar, Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, Rosario, de 9 meses. Un evento que iba a tener lugar el pasado mes de octubre pero que, a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, ha tenido que retrasarse siete meses. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una semana después de la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, la familia Alba vuelve a estar de celebración. Y es que este sábado se celebra en Sevilla el bautizo de la hija de los Duques de Huéscar, Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, Rosario, de 9 meses. Un evento que iba a tener lugar el pasado mes de octubre pero que, a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, ha tenido que retrasarse siete meses.



Todavía con el enlace de los Condes de Osorno en el recuerdo, los trabajadores del Palacio de Liria se afanan en los últimos preparativos del bautismo de la futura Duquesa de Alba, con la supervisión de Sofía Palazuelo, que se encargó de dar indicaciones a los operarios de los diferentes enseres de su pequeña que se llevará a Sevilla este fin de semana.



Hemos podido ver cómo sacaban de Liria varias cajas, maletas y, como no, el carrito de paseo de la pequeña Rosario, que han cargado en un coche para trasladarlo a Sevilla y que esté todo preparado y dispuesto cuando Fernando y Sofía lleguen al Palacio de las Dueñas poco antes del bautizo.



Aunque la niña ha nacido en Madrid y en la capital tienen establecida su residencia, los Duques de Huéscar han decidido bautizar a su primogénita en Sevilla en la parroquia de San Román - antigua sede de la Hermandad de los Gitanos - como homenaje a la inolvidable Cayetana, Duquesa de Alba, tan unida a la ciudad andaluza y tan devota de la Virgen de los Gitanos.



Un acto sencillo al que acudirán los hermanos del Duque de Alba - con la duda de Cayetano Martínez de Irujo, todavía convaleciente de su operación por una grave obstrucción intestinal - Alfonso Díez y, como no podía ser de otra manera, Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, que han retrasado su luna de miel para no perderse el bautizo de su sobrina Rosario.



Sofía, tan amable como de costumbre, nos ha confirmado con una sonrisa que ya está "todo a punto" para este inolvidable día en el que la futura Duquesa de Alba, "ya preparada" - como señala su madre con una sonrisa - recibirá las aguas bautismales en una ciudad muy especial para la familia, Sevilla.