Sara Carbonero, tajante, muestra su apoyo a Edurne tras las críticas por el fallo de De Gea

20-04-2021 Sara Carbonero. MADRID, 28 (CHANCE) En una nueva etapa de su vida tras su separación matrimonial de Iker Casillas en la que el silencio absoluto ha marcado cada una de sus apariciones públicas, Sara Carbonero no ha dudado en salir en defensa de Edurne tras las feroces críticas y comentarios de mal gusto que la cantante ha recibido en redes sociales después de que David De Gea fallase un penalti que significó la derrota de su equipo, el Manchester United, frente al Villareal en la final de la Europa League.



Protagonista de memes y de bromas fuera de lugar, Edurne se lamentaba de lo que queda todavía por avanzar en esta sociedad machista que culpa a una mujer de los fallos de su pareja en el campo. Algo que ahora está sufriendo ella pero que en su día sufrieron otras celebrities como Sara Carbonero, Shakira, Pilar Rubio o Sara Sálamo, a las que se hizo responsables del bajo rendimiento de sus novios en el terreno de juego poco después de comenzar su relación.



Precisamente porque Sara lo sufrió en sus 'carnes' y lo pasó muy mal cuando comenzó su historia de amor con Iker Casillas en 2009, la periodista no ha dudado en romper su silencio para mostrar su apoyo a Edurne tras las críticas: "Hombre, por supuesto, siempre. Claro que sí".



La manchega, muy guapa con un vestido midi con botonadura frontal y escote bañera en color amarilo, no ha querido sin embargo contarnos cómo se encuentra ni cómo es su relación actual con Iker. "No voy a decir nada de ningún tema. Lo siento pero ya lo sabéis que no voy a decir nada de nada", aseguraba, volviendo a su habitual silencio tras salir en defensa de Edurne.