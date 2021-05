Rusia permitirá pronto vuelos que evitan el espacio aéreo bielorruso

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV/Archivo

Moscú, 28 may (EFE).- Rusia estudia permitir pronto la entrada de los aviones europeos que evitan el espacio aéreo bielorruso, tras obligar a Air France y Austrian Airlines a anular vuelos con destino a Moscú al negarles cambiar de ruta, según informó hoy la prensa rusa.

De acuerdo con el medio económico RBC, la Agencia Federal de Rusia para el Transporte Aéreo (Rosaviatsia) analiza ahora la reanudación de los vuelos de las compañías aéreas europeas a este país sin necesidad de sobrevolar Bielorrusia.

Una fuente anónima del Ministerio de Transporte confirmó a RBC que el respectivo permiso será concedido "próximamente".

El funcionario citado por el medio explicó que la situación actual se debe a la necesidad de elaborar rutas alternativas que eviten el espacio aéreo de Bielorrusia, tras el conflicto entre Bruselas y Minsk que siguió a la detención de un periodista bielorruso crítico con el Gobierno.

La Agencia rusa de Transporte Aéreo ha eludido hasta el momento responder a las preguntas de Efe acerca de la situación.

El Ministerio austríaco de Exteriores dijo el jueves que "la reacción rusa no guarda ningún tipo de proporcionalidad", y pidió a Moscú "no entorpecer de forma artificial el tráfico aéreo entre Rusia y Europa".

El escándalo internacional estalló después del desvío forzoso al aeropuerto de Minsk ordenado el pasado domingo por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, de un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna y en el que se encontraba el periodista opositor Román Protrasevich.

Desde el miércoles prácticamente solo aerolíneas chinas y rusas sobrevuelan Bielorrusia, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Entre las compañías que han decidido evitar el espacio aéreo de Bielorrusia figuran -además de Air France y Austrian Airlines- Lufthansa, Swiss, Finnair, Iberia, la polaca LOT, Air Baltic, KLM y la propia Ryanair.

Además, Ucrania ha suspendido de todos los vuelos entre ambos países y ha prohibido a sus compañías aéreas cruzar el espacio aéreo bielorruso, a pesar de que el aeropuerto de Kiev perderá por la medida el diez por ciento de sus ingresos.

La bielorrusa Belavia a su vez anunció la cancelación de vuelos a cerca de una decena de países, entre ellos España debido al cierre del espacio aéreo por parte de la UE para la compañía.

Este viernes Lukashenko se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar la situación creada en torno al incidente del vuelo de Ryanair.

Rusia se ha convertido en el único apoyo de Bielorrusia en su último enfrentamiento con Occidente.