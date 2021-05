Rescate de US$795.000M en EE.UU. salvó empleos. ¿Pero cuántos?

(Bloomberg) -- Hubo un salvavidas para millones de pequeñas empresas estadounidenses durante la pandemia, o una enorme pesadilla burocrática, dependiendo de a quién se le pregunte. Hasta tal vez un poco de ambos.

El extenso Programa de Protección de Pago (PPP) del Gobierno de Estados Unidos concluye oficialmente el lunes su existencia de 13 meses. Los economistas estudiarán el PPP durante mucho más tiempo del que operó para averiguar cuántos puestos de trabajo salvó.

Uno de los estudios más citados, dirigido por David Autor, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fijó los puestos de trabajo salvados por la primera ronda del PPP en un nivel bastante bajo: 2,3 millones —a un alto costo de US$224.000 por puesto. En el otro extremo del espectro, dos economistas de la Reserva Federal estimaron en enero que el PPP preservó 13 millones de empleos a un precio más modesto de US$43.000 cada uno.

En general, el Gobierno distribuyó más de 11,6 millones de préstamos condonables por valor de US$795.000 millones a pequeñas empresas desde abril de 2020, un programa sin precedentes para un segmento de la economía que rara vez recibe ayuda directa, y mucho menos rescates, durante las crisis económicas.

Pero el PPP se creó para tiempos sin precedentes. La economía local, que soportó la peor parte del impacto financiero de los cierres, necesitaba ser salvada y rápidamente, junto con las decenas de millones de trabajadores empleados por pequeñas empresas.

El programa, que fue ampliado dos veces por el Congreso, tuvo muchos fallos operativos desde la ronda inicial, y hubo frustración por la orientación insuficiente sobre cómo procesar los préstamos.

Más recientemente, algunos prestamistas se quejaron de que la agencia que ejecuta el programa, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), no proporcionó suficiente información sobre la cantidad de dinero que quedaba.

La agencia mantuvo informados a los prestamistas sobre el nivel de financiación semanalmente a través del banco del programa, dijo Shannon Giles, portavoz de la SBA.

Alrededor del 46% de las pequeñas empresas cuyos préstamos PPP estaban totalmente financiados se vieron obligadas a eliminar empleos en algún momento desde el 1 de marzo de 2020, mientras que el 71% de las que no obtuvieron préstamos PPP dijeron que redujeron su fuerza laboral, según una encuesta de la Reserva Federal de 2021.

Las empresas que obtenían préstamos PPP, que eran condonables en condiciones que incluían gastar la mayor parte de los fondos en nómina, eran mucho más propensas a intentar volver a contratar a los trabajadores más adelante, reveló la encuesta.

Sin embargo, el programa no fue distribuido de manera uniforme. Las empresas más grandes con vínculos con los bancos pudieron obtener préstamos por valor de millones de dólares sin tener que dar pruebas de dificultades, mientras que las pequeñas empresas y los propietarios únicos lucharon con el papeleo, preocupados por reglas en constante cambio para obtener la condonación del 1% de los préstamos.

Las áreas de altos ingresos recibieron sustancialmente más préstamos que las comunidades de bajos ingresos, según investigaciones de la Fed de Cleveland. Fue difícil para grupos minoritarios, además de los estadounidenses de origen asiático, acceder al programa tanto como los blancos, según los datos.

Pero en general los préstamos ayudaron a mantener a flote a empresas locales durante las peores fases de la pandemia y las cuarentenas impuestas por el Gobierno. En junio de 2020, las ventas de las pequeñas empresas cayeron casi un tercio en comparación con los tres meses anteriores, según la Federación Nacional de Empresas Independientes. Ahora se están recuperando, con un aumento de los ingresos del 3% sobre esa base en abril de este año.

