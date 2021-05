Preguntamos a Jesús Janeiro si va a celebrar el cumpleaños de su mujer

23-04-2021 Jesús Janeiro está inmerso en la grabación de su nueva aventura televisiva, 'El desafío' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Hoy, María José Campanario cumple 42 años y ha estado en Madrid grabando el programa en el que está colaborando para Antena Tres, 'El Desafío'. A pesar de que su familia lleva inmersa en una polémica durante semanas con la mayoría de edad de su hija, Julia Janeiro, el torero siempre ha dado la callada por respuesta.



En esta ocasión, hemos sido testigos de cómo el marido de María José Campanario ha salido del plató de televisión donde le veremos muy pronto enfrentarse a pruebas y ¡atención! porque nos ha respondido a la pregunta de si va a celebrar el cumpleaños de su esposa.



"Sí, hay tiempo para todo" nos ha confesado el torero, por lo que entendemos que, aunque no le de tiempo a celebrarlo hoy, quizás este fin de semana sea el momento idóneo para festejar por todo lo alto los 42 años de María José Campanario. Eso sí, no nos ha querido confesar qué le ha regalado: "Ya veremos, ya veremos, el día es muy largo".



Como siempre hace, el torero se ha montado en su vehículo para irse directamente a su casa y estar con su mujer y sus hijos... Es de las pocas veces que vemos como Jesulín de Ubrique responde a las preguntas de la prensa, ya que en la mayoría de las ocasiones prefiere guardar silencio y no hablar de temas polémicos.