Portaltic.-Google One permitirá que su VPN establezca algunas apps como excepciones

30-07-2020 Google One POLITICA GOOGLE



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



El paquete de servicios de pago en la nube Google One, que incluye una herramienta de red virtual privada (VPN), hará posible que sus usuarios puedan añadir excepciones para que algunas aplicaciones puedan funcionar al margen de la VPN.



Google One ha incluido líneas de código en su aplicación que, aunque no se encuentran habilitadas de momento, apuntan a que será posible "permitir que aplicaciones específicas omitan la VPN cuando está conectada", como ha descubierto el portal XDA Developers.



Hasta ahora, los usuarios solo tenían la opción de deshabilitar completamente la VPN si querían que alguna de las aplicaciones no usase el tráfico privado, pero el código hace referencia a una lista de 'apps' que pueden evitar la VPN.



De esta manera, el usuario puede elegir las aplicaciones que pueden seguir operando con la red de datos del dispositivo mientras la VPN sigue en funcionamiento.



Por el momento, el servicio de VPN se encuentra disponible para los suscriptores de los planes de Google One con al menos 2 TB de espacio de almacenamiento, y solo puede usarse desde Estados Unidos.