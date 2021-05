Portaltic.-Google Mensajes prepara la posibilidad de destacar mensajes y fijar conversaciones en la parte superior

28-05-2021 Google Mensajes POLITICA GOOGLE MENSAJES



MADRID, 28 May. (Portaltic/EP)



Google prepara dos nuevas funciones para su aplicación de mensajería instantánea, Google Mensajes, mediante las cuales poder fijar conversaciones en la parte superior de la interfaz de la aplicación y destacar mensajes específicos.



Las nuevas características han aparecido descritas en nuevas líneas del código de la actualización 8.1.050 de Google Mensajes, tal y como reveló XDA Developers este jueves, pero estas no han generado aún ninguna función que los usuarios puedan utilizar.



El código muestra que la aplicación permitirá realizar la acción de 'fijar en la parte superior' una conversación, lo cual permitiría agrupar las conversaciones elegidas en la parte superior de los chats.



El límite de conversaciones fijadas aparece establecido en tres, pero el medio citado asegura que este número puede variar hasta su implementación, ya que el código muestra un valor variable.



Asimismo, en otra parte del código aparece la acción de buscar mensajes destacados, lo cual da cuenta de una nueva función para destacar mensajes y buscarlos dentro de la app. Además, el código muestra que podría aparecer un símbolo con forma de estrella para identificar dichos mensajes, pero XDA Developers afirma que no se puede asegurar su llegada a la versión final.



Google ha realizado cambios en los últimos meses en Mensajes, y es que en 2020 comenzó a probar la filtración de mensajes de usuarios por categorías, implantó la programación de envíos de SMS y anunció la incorporación de la encriptación de extremo a extremo en los mensajes de la aplicación.