Paraguay rebaja la franja de vacunación a 62 años mientras espera más dosis

Personal médico prepara una dosis de vacuna en el Centro Médico La Costa de Asunción. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 28 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Paraguay anunciaron este viernes que desde el lunes se rebajará la edad de vacunación a los 62 años para seguir con el plan de inmunización contra el coronavirus, que ha dejado 8.800 muertes en el país, de unos siete millones de habitantes.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, confirmó el avance de la campaña, condicionada por la escasez de vacunas y hasta ahora limitada a la franja de edad por encima de los 65 años.

Con este nuevo paso, podrán acceder a la vacuna las personas nacidas hasta 1959, con 62 años ya cumplidos o por cumplir hasta diciembre.

La llegada de 250.000 vacunas esta semana ha permitido al país suramericano proseguir con la vacunación, después de que la semana pasada tuviera que suspender la inmunización en seis departamentos del país por falta de dosis.

Se espera que el jueves 3 de junio lleguen 134.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca, compradas a través del mecanismo Covax, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, debidos a los retrasos que ha vivido Paraguay con el arribo de vacunas, Castro prefirió ser cauto y esperar la llegada de esos biológicos al país para hacer "el anuncio oficial".

"Hay que tener en cuenta que con estas vacunas vamos a garantizar las segundas dosis de un poco más de 98.000 personas que recibieron AstraZeneca y, con lo que resta, avanzar en la inmunización con primera dosis", explicó en rueda de prensa.

Castro anunció que para la segunda semana de junio llegarán al país 100.000 dosis de Moderna donadas por Catar, con las que se vacunará a 50.000 personas.

A medida que el país vaya recibiendo más vacunas, las autoridades estudiarán la inmunización de personas más jóvenes, pero por el momento prefieren evitar estos anuncios.

"Nos encantaría llegar hasta 60 años, pero es un riesgo enorme bajar hasta esa edad con la cantidad de vacunas disponibles, porque no queremos que haya una expectativa que no sea correspondida con el compromiso", comentó Castro.

Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de vacunación, hasta la tarde de este jueves, Paraguay había administrado 355.702 dosis, con 289.067 personas que habían recibido alguna de las dos dosis.

De esos 289.067, 86.219 son personal sanitario y el resto, adultos mayores, según los datos expuestos por Castro en la conferencia de prensa.

Paraguay acumula desde el comienzo de la pandemia 345.357 casos confirmados, con 8.800 fallecidos y 283.787 recuperados, según el último reporte del Ministerio de Salud.