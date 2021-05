Organizaciones denuncian 59 homicidios en un mes de protestas en Colombia

Fotografía fechada el 03 de mayo de 2021 que muestra a un grupo manifestantes que bloquea una vía y se enfrenta a la Policía colombiana, durante una protesta realizada en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr. /Archivo

Bogotá, 28 may (EFE).- Al menos 59 personas han muerto en las protestas contra el Gobierno colombiano que este viernes cumplen un mes, según denunció la campaña 'Defender la Libertad: un asunto de todas', una red de organizaciones civiles, estudiantiles y de derechos humanos que hace seguimiento a las manifestaciones.

"En lo que va en este mes de protestas hemos documentado 59 homicidios, de los cuales 32 fueron cometidos presuntamente por la fuerza pública, los demás se podría presumir que fueron realizados por civiles sin identificar en el marco de la protesta", dijo este viernes el vocero de la red Óscar Ramírez durante una rueda de prensa.

Dos de las víctimas documentadas eran mujeres, mientras que nueve no han sido identificadas o no se ha verificado su conexión con las protestas, por lo que las organizaciones condenaron el uso de armas de fuego en medio de las movilizaciones tanto por parte de la fuerza pública como por civiles.

"El uso desproporcionado de la fuerza pública, el uso indebido de armamento ha dejado cerca de 866 personas heridas, 51 de estas por lesiones oculares y 70 fueron heridas por armas de fuego, hecho que es preocupante", agregó Ramírez al presentar el balance sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paro Nacional.

Han documentado múltiples agresiones, como golpes, amenazas, detenciones arbitrarias y señalamientos, contra 133 personas defensoras de derechos humanos, por lo que recomendaron adoptar "medidas expeditas para frenar la violencia cometida por agentes" de la fuerza pública, así como "la suspensión de armas de letalidad reducida que generan graves daños a la población civil".

DENUNCIAS CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

Además, 87 personas han sido víctimas de violencias basadas en el género y, como lo señaló la Defensoría del Pueblo, también han ocurrido dos casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual).

"Denunciamos el abuso de poder, de autoridad y las agresiones cometidas por la fuerza pública, de estas tenemos registros de al menos 1.184 denuncias de uso indiscriminado de la fuerza contra casas, personas no manifestantes, personas de la tercera edad", advirtió Ramírez.

Sin embargo, según cifras oficiales de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, en el mes de protestas han muerto 43 personas, aunque solo 17 víctimas civiles y dos uniformados tienen nexo directo con las manifestaciones.

Mientras tanto, en tres de los homicidios en los que la Policía ha sido acusada, fueron detenidos miembros de la institución que están siendo procesados por la Justicia.

Por los señalamientos hacia agentes de la Policía, el Senado colombiano respaldó al ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien superó el jueves, con una amplia mayoría, una moción de censura promovida por congresistas de la oposición que lo acusaron de ser el "responsable político" de la violencia policial en las protestas.