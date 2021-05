¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de JUANES que están causando furor en Instagram!

JUANES (@juanes) revolucionó las redes en las últimas horas con las últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 224.915 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





@rollingstonecolombia "En Origen, Juanes entrega una obra maestra sobre una producción artística a base de arreglos orgánicos y análogos que traen, de nuevo, todo su potencial sobre la mesa con un producto honesto y exquisito que trasciende más allá de la naturaleza de las canciones." Gracias por el espacio y la entrevista @xciegox @rollingstonecolombia 🙏🏻 #Origen es parte de lo que soy ahora y este álbum va a marcar pa’ dónde voy con el sonido de mi nueva música. Historia por: Diego Ortiz (@xciegox). Fotografías por: Mario Alzate (@marioalzatee). Styling: Diana Arango (@thestyliststory). Hair and Make up: Marco Peña (@marco_hair_makeup). Producción: Miriam Rabascall (@mrabascall).





Con el parcero que vino de visita desde Chupamestepenco 😂 @susoelpaspi





En pocos días podrán escuchar el tributo a varios de los artistas y canciones que me inspiraron a lo largo de mi vida. #Origen es un homenaje a mi esencia. Gracias @rollingstonecolombia por esta portada. En tiempos complejos mis únicas armas seguirán siendo las mismas que siempre me han acompañado, el arte, la música y la esperanza que algun día seremos un país más justo y equitativo para todos. Historia por: Diego Ortiz (@xciegox). Fotografías por: Mario Alzate (@marioalzatee). Styling: Diana Arango (@thestyliststory). Hair and Make up: Marco Peña (@marco_hair_makeup). Producción: Miriam Rabascall (@mrabascall).





El merch de #Origen está del putas!! 🎸 www.shop.juanes.net 📷 @erickfernandoq





Con la mirada en el futuro para regresar a mi #Origen 📷 @marioalzatee

Juan Esteban Aristizábal Vasquez, mejor conocido como Juanes, nació en Colombia, en el estado de Antioquía, el 9 de agosto de 1972. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.

A los 15 años comenzó su carrera en una banda de metal, llamada Ekhymosis, con la que publicó seis álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal.

En 1998 Juan Esteban se traslada a vivir a Los Ángeles. Su estancia en esta ciudad norteamericana le sirve de inspiración y se convierte en el eje temático de su primer disco como solista, lanzado en el 2000, Fíjate bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada; en 2004 lanza el álbum Mi sangre, que se convierte en superventas internacional.

Su nombre empezó a ganar popularidad en los diversos países del mundo, especialmente los de habla hispana. A finales de 2007 lanza al mercado La Vida… Es Un Ratico, tuvo mucho éxito. En 2010 pública P.A.R.C.E., considerado uno de sus álbumes más íntimos. Debemos indicar que su música era muy popular entre los jóvenes. En 2012 publica el álbum Juanes MTV Unplugged que incluía tres canciones: «Todo En Mi Vida Eres Tú», «La Señal» y «Azul Sabina». En 2014 publicó su álbum más reciente Loco De Amor.