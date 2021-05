No, cumplir un mes de paro no obliga a cambiar la Constitución en Colombia

Manifestantes protestan hoy, día en que se cumple un mes de paro nacional, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 28 may (EFE).- No es cierto, como aseguran publicaciones virales en las redes sociales, que este viernes, al cumplirse un mes de paro nacional en Colombia, las leyes locales obliguen a cambiar la Constitución del país.

Por medio de publicaciones en Facebook, memes y audios que circulan en Twitter y WhatsApp, usuarios de internet han emitido mensajes que piden mantener las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, pues así se modificará la Carta Magna.

"- ¿Por qué tan elegante, Homero? - Hoy se cumple un mes de paro y un audio en Whatsapp dice que habrá nueva Constitución, muchacho", asegura un tuit satírico, por ejemplo, que ha desatado la discusión en los comentarios sobre la conveniencia o no de modificar el ordenamiento nacional.

"Hay que resistir y aguantar, quedan 15 días para cambiar la Constitución y la reforma. Un mes de paro lo cambia todo. Rótenlo, por favor", alega también en Facebook otro mensaje que da por hecho el cambio y que desde el 13 de mayo ha sido compartido más de 800 veces.

Estas publicaciones se refieren exactamente a la Carta Magna colombiana promulgada el 4 de julio 1991, conocida también como la Constitución de los Derechos Humanos, que reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho.

DATOS: Lo cierto es que no existe ninguna ley que obligue a cambiar la Constitución como consecuencia de protestas o manifestaciones.

"Eso no es cierto. En ninguna parte la Constitución establece ese tipo de consecuencias al derecho a la protesta", zanjó al ser consultado por Efe Germán Lozano Villegas, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia.

De hecho, según el Artículo 374 de la misma Carta Magna, dicho ordenamiento solo podrá ser reformado "por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo".

"De manera clara, la Constitución establece estos mecanismos de reforma: el acto legislativo, a cargo del Congreso, es decir discutir un proyecto durante ocho debates, y el referendo, que es presentar un proyecto de ley para someter al pueblo a un referendo constitucional", sostuvo Villegas.

También la "Asamblea Nacional Constituyente, que incluso también parte de una etapa que se surta ante el Legislativo", añadió el profesor.

"Entonces, de ninguna manera puede presentarse esa hipótesis. Por lo tanto, la noticia más que falsa es completamente equivocada y errónea", completó.

UN MES DE PARO NACIONAL EN COLOMBIA

Este 28 de mayo se cumple un mes desde que comenzó la actual ola de protestas en Colombia contra un proyecto de reforma fiscal posteriormente retirado por el Gobierno, pese a lo cual los manifestantes siguen en las calles exigiendo el cese de la brutalidad policial y otras demandas como una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

La comunidad internacional ha condenado la violencia policial durante las manifestaciones, que hasta finales de mayo dejaban un saldo de al menos 43 muertos, 129 personas dadas como desaparecidas e incontables daños a edificios y monumentos.

El Gobierno colombiano insistió el jueves en que cesen los bloqueos de vías y suministros para arrancar una negociación con el Comité Nacional de Paro (CNP) sobre las solicitudes de las movilizaciones.