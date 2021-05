Nicky Jam lanza junto al dominicano El Alfa su nuevo sencillo, "Pikete"

En la imagen, el cantante puertorriqueño Nicky Jam. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

San Juan, 28 may (EFE).- El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam lanzó este viernes su nuevo sencillo, "Pikete", junto al destacado artista del dembow dominicano El Alfa. Ambos esperan que la canción se convierta en el "nuevo himno del verano".

Escrita por Nicky Jam y El Alfa, junto con Slow Mike, Luis A. O'Neill y Juan Diego Medina Vélez, "Pikete" cuenta la historia de una mujer que parece inalcanzable por su belleza y actitud, según se explicó en un comunicado de prensa.

Si bien esta no es la primera vez que estos artistas se reúnen en el estudio -pues ya han lanzado juntos canciones como "Nadie Como Tú", "Segueta Remix" y "A Correr Los Lakers"-, esta vez atendieron a una solicitud hecha por los seguidores de ambos artistas.

Y es que luego de que El Alfa apareció como invitado en el programa de YouTube de Nicky Jam, "The Rockstar Show", generando más de 3 millones de visitas en ese episodio, las solicitudes de los fanáticos inundaron los canales de ambos intérpretes, pidiéndoles colaborar una vez más.

El videoclip oficial de "Pikete" fue dirigido por Jessy Terrero.