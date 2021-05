Negociación de la PAC alcanza su recta final con esperanza de pacto inminente

MInistra portuguesa de Agricultura, Maria do Ceu Antunes (C) atiende a los medios. EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Bruselas, 27 may (EFE).- Las instituciones europeas continuaron este jueves negociando intensamente para resolver los puntos más complicados de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) con la esperanza de cerrar un acuerdo en las próximas horas, sin que trascendieran detalles del contenido de esos contactos.

"La convicción de que el acuerdo está cada vez más cerca es enorme. Buenas perspectivas para los agricultores europeos", dijo este jueves en su cuenta en Twitter la ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta finales de junio.

También el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que participó hoy en dos reuniones del conocido en jerga comunitaria como "supertrílogo" (con representantes del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea) confió en que, en la ronda final de negociaciones, ocurra "lo mejor".

La eurodiputada española Clara Aguilera (PSOE), miembro de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, dijo por su parte que aunque hay aún "demasiadas incertidumbres" en temas como los ecoesquemas, la renta básica, la convergencia o los topes a la arquitectura verde en el segundo pilar, "los otros están prácticamente cerrados".

La negociación de ese jueves comenzó en el Consejo, con los ministros europeos, que se reunieron por la mañana para pasar revista al programa del día, y a continuación se dio paso a reuniones bilaterales con los países, para conocer sus líneas rojas, con vistas a preparar una propuesta de compromiso.

Dado el escaso tiempo disponible, las reuniones se celebraron por grupos, y España estuvo acompañada por Francia, Alemania e Italia, indicaron fuentes europeas.

Al término de esos contactos tuvo lugar un almuerzo de trabajo en el que participaron los ministros y la presidencia portuguesa, pero no el comisario europeo de Agricultura.

En paralelo, hoy el trílogo tuvo una reunión a primera hora de la tarde para abordar los puntos más técnicos del reglamento de la PAC sobre los planes estratégicos nacionales, y otro encuentro a última hora en el que participó la ministra portuguesa, para debatir una propuesta de compromiso.

La presidenta del Comité de Organizaciones Agrarias comunitarias (COPA), Christiane Lambert, expresó este jueves la "profunda preocupación" de los productores por algunos de los asuntos que han trascendido sobre los contactos entre las instituciones y pidió a los negociadores que "asuman su responsabilidad para alcanzar un compromiso que salvaguarde el funcionamiento económico y medioambiental".

La semana dedicada a la negociación de la política agrícola que regirá el campo europeo en el periodo comprendido entre 2023 y 2027, comenzó el pasado martes, con una reunión del "supertrílogo".

El miércoles, a la maratón negociadora se sumaron los ministros de Agricultura de la UE, que mantuvieron un primer debate sobre la reforma de la PAC.

Entre los asuntos aún abiertos, se incluye el porcentaje de pagos que se destinarán a los ecoesquemas o la manera de asegurar que las explotaciones que reciben ayudas respetan la legislación laboral.

El Consejo ve complicado aplicar en la práctica la llamada "condicionalidad social", dado que cada país tiene su propia normativa laboral y que, en su opinión, estos cambios implicarían un aumento de la burocracia.

En su lugar, es partidario de "trabajar en un sistema de asesoramiento" sobre las explotaciones mientras que el Parlamento pedía normas claras e incluso la posibilidad de aplicar sanciones.

Otros puntos son la fórmula para facilitar un reparto de las ayudas más justo, así como la reserva de crisis, sobre la que la Eurocámara pide modificaciones al considerar que no ha funcionado cuando ha hecho falta.