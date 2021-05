Namibia/Alemania.- Alemania reconoce como genocidio los crímenes coloniales en Namibia

BERLÍN, 28 (DPA/EP)



Alemania ha reconocido como genocidio las atrocidades cometidas por las potencias coloniales alemanas contra las etnias herero y nama en la actual Namibia.



Los historiadores afirman que unos 65.000 de los 85.000 herero y al menos 10.000 de los 20.000 nama fueron asesinados bajo el imperio alemán en lo que entonces se llamaba África Sudoccidental Alemana entre 1884 y 1915.



"Como gesto de reconocimiento por el inconmensurable sufrimiento infligido a las víctimas, queremos apoyar a Namibia y a los descendientes de las víctimas con un programa sustancial de 1.100 millones de euros para la reconstrucción y el desarrollo", ha explicado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas.



Las delegaciones de ambos países habían acordado anteriormente una declaración política tras casi seis años de negociaciones, y aunque ambos gobiernos están ahora de acuerdo, el documento aún no se ha firmado.



El Gobierno alemán planea clasificar las matanzas como genocidio desde la perspectiva actual como parte del acuerdo. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeir, también pedirá oficialmente el perdón en una ceremonia en el Parlamento de Namibia.



Los 1.100 millones de euros se destinarán principalmente a apoyar proyectos en las zonas de asentamiento de los herero y los nama.



El Gobierno alemán también ha subrayado que su reconocimiento del genocidio y la creación del fondo de ayuda no darán lugar a ninguna reclamación legal de indemnización, y afirman que es una cuestión de obligación política y moral.



Las negociaciones estuvieron estancadas durante mucho tiempo por la cuestión de la compensación económica por la explotación y la opresión coloniales.



El presidente de Namibia, Hage Geingob, se quejó el año pasado de que el Gobierno alemán había aceptado una "disculpa incondicional" al Gobierno de Namibia, pero no quería utilizar el término "reparaciones".