Ministra de Interior mexicana: la violencia es el mayor riesgo de comicios

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. EFE/José Pazos/Archivo

Ciudad de México, 27 may (EFE).- La titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, aceptó este jueves que el mayor riesgo que enfrenta el actual proceso electoral, que culminará el 6 de junio, es la violencia del crimen organizado.

Y aseguró que en la mayor parte del país prevalecen condiciones de paz y tranquilidad para que las campañas electorales concluyan sin contratiempos y la jornada electoral del 6 de junio transcurra con normalidad.

"De este jueves al día de la jornada electoral, el mayor riesgo de gobernabilidad y al proceso electoral que hemos detectado desde el Gobierno mexicano es, lamentablemente, la actividad de grupos del crimen organizado", dijo la funcionaria en una reunión virtual con gobernadores y funcionarios federales.

Señaló que dichas conductas "pueden afectar y lastimar, incluso como lo hemos estado viendo, al extremo de privar de la vida a candidatas y candidatos sin distinción de partido político".

Expuso que ese riesgo está presente en muchas regiones del país y afecta principalmente a candidatos a cargos municipales.

"El crimen organizado lo que quiere es territorio y el territorio es precisamente a nivel municipal, de ahí la vulnerabilidad en algunos casos de los candidatos a elección popular en los municipios, ya sea como presidentes municipales, como regidores, como síndicos", apuntó.

La violencia político-electoral se ha recrudecido en la recta final de la campaña de las elecciones intermedias, las más grandes de la historia del país, con el asesinato de una candidata y el secuestro y atentado contra otros dos aspirantes entre martes y miércoles.

De acuerdo con la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

En la reunión, Sánchez Cordero informó que, de acuerdo con datos que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha proporcionado, "no llegan a 200 las casillas (0,12 % ) que están en riesgo de no ser instaladas", del universo de 166.000 que funcionarán en todo el territorio nacional.

"En casi la totalidad de los municipios, distritos electorales, federales y locales, y en las 32 entidades federativas, prevalecen condiciones de paz, tranquilidad y confianza para que las campañas concluyan sin mayores contratiempos y para que la jornada electoral ocurra con normalidad democrática", finalizó.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos.