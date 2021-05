Los hondureños son convocados a elecciones generales el 28 de noviembre

En la contienda del 28 de noviembre participarán catorce partidos políticos, entre los que serán electos el nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 128 al Parlamento local y 298 alcaldías municipales. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 27 may (EFE).- Los hondureños fueron convocados este jueves a las elecciones generales del 28 de noviembre, las undécimas después de que el país retornó a la democracia, aunque 40 años después hay mucho desencanto con la clase política porque el bienestar prometido cada cuatro años aún no llega.

La convocatoria fue hecha por los tres titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Rixi Moncada y Kelvin Fabricio Aguirre, en cadena nacional de radio y televisión.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo que el organismo tiene el compromiso de "garantizar los derechos políticos en una elección general limpia" y que se han propuesto la meta de cumplir y superar las demandas de la sociedad contra los fraudes, ejerciendo "transparencia y justicia electoral".

El CNE lamentó que en la nueva Ley Electoral, aprobada el martes por 109 de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño, no hayan sido aprobadas la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales.

En la contienda del 28 de noviembre participarán catorce partidos políticos, entre los que serán electos el nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 128 al Parlamento local y 298 alcaldías municipales.