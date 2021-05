Los hinchas ingleses disfrutan en Oporto de las viejas sensaciones

En la víspera de una final 100% inglesa de la Liga de Campeones, los hinchas de Chelsea y Manchester City se hicieron notar este viernes en Oporto (norte de Portugal), donde aprovechaban las terrazas al sol del centro para festejar antes de una final de altos vuelos.

En la principal avenida del centro de la segunda ciudad portuguesa, donde se ha instalado una gran réplica hinchable de la 'Orejona' (el trofeo de la Liga de Campeones), Robert Woods luce una gorra llena de insignias con los colores del Chelsea.

A pesar de una discapacidad que le obliga a desplazarse en un vehículo adaptado, no quería perderse este evento: "Tuve suerte porque no tuve que pagar el billete, aunque me ha resultado más difícil venir a Oporto que si el partido hubiera sido en Londres".

"Ahora que estoy aquí espero que podamos ganar 3-1", señala este aficionado de 73 años, que sigue al equipo desde 1953 y que ya estuvo en 2012 en la final de Múnich, en la que el Chelsea conquistó su primera y hasta ahora única Liga de Campeones.

Como él, otros hinchas ingleses decidieron viajar a Oporto varios días antes de la final para disfrutar de la ciudad, en un momento en el que Portugal ha reabierto sus fronteras a los turistas del Reino Unido y de la Unión Europea, desde hace dos semanas.

- El sabor del fútbol -

Es también el caso de John Allen, un empleado municipal de 57 años en Bury (periferia de Mánchester), que celebra el regreso del público a las gradas, ya que sin los hinchas "el fútbol no tiene ningún sabor".

Ben Green espera "la noche más grande de la historia del club". Este aficionado de 26 años del Manchester City luce una bandera con la imagen del atacante Phil Foden.

"Es la primera vez que voy a ver un partido en Europa, va a ser palpitante y espero volver a casa con el trofeo", dice por su parte Dylan Stadler, un seguidor del Chelsea de la misma edad, que ha viajado desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con otros tres amigos.

Con el aval de las autoridades portuguesas, la UEFA ha previsto contar con hasta 16.500 aficionados en el estadio del Dragón, lo que supone un tercio de la capacidad total del recinto. Cada club tiene derecho a 6.000 entradas y 1.700 boletos han sido destinados al público general.

La anterior final de la Liga de Campeones, el año pasado en Lisboa, fue a puerta cerrada por la pandemia.

- Ochenta vuelos chárter -

El gobierno portugués indicó que los aficionados ingleses no tendrían contacto con la población local, pero los que llegaron con antelación han podido en realidad circular con libertad por la ciudad.

El sábado, unos 80 vuelos chárter deben trasladar al grueso de las hinchadas a Portugal. Unos 180 autocares les trasladarán luego desde el aeropuerto al estadio.

Para los hinchas sin entradas habrá 'fan zones' en la ciudad.

La mayor parte de los aficionados ingleses que paseaban este viernes por Oporto respetaban los gestos barrera contra la pandemia y llevaban mascarilla, pero había excepciones, como la de unas decenas de fans del Manchester City que ocupaban el jueves las terrazas del barrio de Ribeira, a orillas del río Duero.

De pie sobre sillas y mesas, entonaban cánticos de ánimo a sus clubes, vigilados por una presencia discreta de la policía portuguesa, que se ha propuesto un "enfoque pedagógico". Al cierre de los bares, pequeños disturbios estallaron entre aficionados y fuerzas del orden.

