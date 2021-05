Los estímulos de Biden y las vacunas impulsan a las bolsas europeas

EFE/EPA/MAXIMILIAN VON LACHNER/Archivo

Madrid, 28 may (EFE).- Las mejores perspectivas de recuperación, los avances en los procesos de vacunación y el presupuesto expansivo diseñado por el presidente de EEUU, Joe Biden, para el próximo año han animado a las bolsas europeas, que han terminado la semana en positivo.

Aunque los últimos indicadores conocidos confirman un repunte de la inflación, especialmente en EEUU, los inversores han dejado sus temores en segundo plano, aliviados por las declaraciones de responsables de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE) que alejan una eventual retirada de los estímulos monetarios.

El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, ha subido hoy un 0,42 %, con lo que avanza un 0,22 % en el conjunto de la semana, recupera el nivel de los 9.200 puntos y alcanza la cota más alta desde finales de febrero de 2020.

El selectivo, que encadena siete semanas al alza, ha sumado 38,5 puntos en la jornada y ha cerrado en 9.224,6. A falta de una sesión para terminar el mes, el Ibex gana un 4,65 % en mayo. En lo que va de año, sube un 14,2 %.

En el resto de Europa, París ha ganado hoy un 0,75 %; Fráncfort, un 0,74 %; Milán, un 0,45 %; y Londres, un 0,04 %.

En el conjunto de la semana, París ha subido un 1,53 %; Milán, un 0,78 %; Fráncfort, un 0,53 %; y Londres, un 0,06 %.

En Asia, también se han impuesto las subidas. Tokio ha avanzado hoy un 2,1 %; Hong Kong, un 0,04 %; y Seúl, un 0,73 %.

En Wall Street, los principales índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) cotizan en verde.

Según Sergio Ávila, analista de IG, "los inversores son cada vez más optimistas sobre la recuperación económica" por los avances en la vacunación contra el coronavirus y "por los ingentes paquetes de estímulos a nivel mundial".

"Las expectativas de que se acelere la recuperación económica a corto plazo, especialmente en EEUU, se han visto reforzadas por el anuncio de la Administración Biden de su mayor presupuesto de gasto desde la II Guerra Mundial", recalca Fátima Herranz, de Singular Bank.

Según avanza The New York Times, el presupuesto de EEUU para el próximo año ascenderá a 6 billones de dólares (4,9 billones de euros). El proyecto diseñado por Biden incluye el plan de inversión en infraestructuras que había anunciado el presidente estadounidense.

En el ámbito de las vacunas, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha autorizado el uso del compuesto de Pfizer en adolescentes de entre doce y quince años.

"Esta decisión contribuirá a aumentar el ritmo de vacunación en la UE", explica Herranz.

"Al final, el saldo de la semana es bastante positivo, sobre todo para los mercados de EEUU", remacha Darío García, analista de XTB.

En el mercado de deuda, las rentabilidades bajan en las dos orillas del Atlántico al imponerse la idea de que el repunte de la inflación será transitorio.

El interés del bono español a diez años, el de referencia, cae hasta el 0,469 %, mientras que el del bono estadounidense se relaja hasta el 1,587 %.

En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar y se cambia a 1,22 unidades.

En el mercado petrolero, los precios repuntan por las mejores perspectivas de recuperación, aunque los inversores siguen pendientes del posible levantamiento de las sanciones a Irán, lo que elevaría la oferta de crudo.

El Brent, el petróleo de referencia en Europa, sube un 0,3 %, hasta 69,4 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EEUU, lo hace un 0,1 % y roza los 67 dólares.

El precio del oro, uno de los activos refugio, avanza y supera los 1.903 dólares por onza, con lo que recupera el nivel de los 1.900 dólares.