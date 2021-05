Libertad tramita su conquista del título paraguayo en la última jornada

Cristian Báez (2-i) de Libertad celebra un gol el 7 de abril de 2021 en un partido de la Copa Libertadores entre Libertad y Atlético Nacional en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Norberto Duarte POOL/Archivo

Asunción, 28 may (EFE).-Libertad visita a Luqueño en el último partido del Apertura paraguayo, un choque de trámite para el conjunto que dirige Daniel Garnero al conseguir el título la pasada semana con una jornada de anticipación.

El Gumarelo acomete la décimo octava fecha con 35 puntos, cinco más que Olimpia, que enfrentará a River Plate, y seis sobre Nacional, que cerrará la competición el domingo en casa del 12 de Octubre.

Con el objetivo cumplido, y al margen del resultado, para Libertad el encuentro del sábado supone celebrar en césped ajeno el título que no pudo brindar en su cancha.

El Gumarelo lo tuvo en sus manos el anterior sábado, pero su derrota a domicilio ante Sol de América (1-2) le dejó pendiente del encuentro del día siguiente de Nacional, entonces todavía con posibilidades matemáticas, pero que falló ante River Plate (0-1) y se descolgó definitivamente.

En la ciudad de Luque los de Garnero podrán además recrearse en su pase a octavos de la Copa Sudamericana, que sellaron esta semana venciendo al chileno Palestino (1-2).

Y al mismo tiempo pelear por un marcador que corone como máximo goleador del torneo a Óscar Cardozo, igualado a nueve dianas con Leonardo Villagra, de Nacional.

A Olimpia le toca asegurarse la segunda plaza contra un River Plate que junto a Sol de América lucha por sumar para evitar el descenso el próximo Clausura, con el cómputo de puntos del Apertura.

El equipo que entrena el uruguayo Sergio Órteman no ha funcionado como se esperaba en este Apertura, del que partía de favorito, aunque se redimió este jueves con un épico pase a octavos de Libertadores, tras vencer al venezolano Deportivo Táchira con la diferencia de cuatro goles a la que estaba obligado para clasificar (6-2).

Olimpia tiene no obstante pisándole los talones a un Nacional que contra 12 de Octubre buscará el premio de segundo del torneo.

La jornada se abre este viernes con el Guaraní- Cerro Porteño, ambos pasando página de un campeonato al que también aspiraban.

El Aborigen ya ha anunciado una reestructuración, de hecho el técnico Gustavo Costas ya no estará en el Clausura.

Un Clausura al que también mira el Ciclón tras su discreto paso por este Apertura, si bien ha salvado en parte los muebles al elevarse a octavos de la Libertadores al ganar este miércoles a América de Cali (1-0).

Partidos de la decimoctava jornada:

28.05: Sol de América-Guaireña 28.05: Guaraní-Cerro Porteño 29.05: Luqueño-Libertad 30.05: River Plate-Olimpia 30.06: 12 de Octubre-Nacional.