Las raquetas de los tenistas, herramientas a medida pero no varitas mágicas

Todo experto en tenis lo sabe: Nadal logra sus éxitos agarrado a una raqueta Babolat, Federer elevó su deporte al rango de arte con una Wilson, y Djokovic construye un palmarés histórico gracias a su Head. Pero aunque sus raquetas están a la venta, las que ellos utilizan están personalizadas hasta el extremo... sin que por ello sean la varita mágica del éxito.

"La raqueta es una parte diría que vital dentro de la carrera de cualquier tenista, es la extensión de su brazo, es su feeling, su sensación y al final sin un buen feeling con tu raqueta es muy difícil conseguir éxitos", resume Nadal para la AFP antes del inicio de Roland-Garros (30 mayo-13 junio).

"Si pruebo otra raqueta, a día de hoy, al principio no me siento bien. Con mi raqueta me siento cómodo porque la conozco a la perfección, sé dónde tengo que golpear, sé lo que puedo hacer. Cuando tienes una raqueta que no es la tuya, no tienes esas sensaciones de confianza, de seguridad, de conocimiento. (Con mi raqueta) en todo momento puedo saber cómo la bola puede responder con el movimiento que haga", confiesa.

Con nueve años, el joven Rafa, acompañado de su tío y entrenador Toni, entra en una tienda de tenis en Manacor y elige una raqueta Babolat. Desde entonces no ha vuelto a cambiar de marca, y las dos partes mantienen un vínculo "para toda su carrera e incluso más allá", según Éric Babolat, director general de la marca.

En 2020 Nadal se coronó por 13ª ocasión en Roland Garros tras estrenar la primera raqueta que lleva su nombre.

- Trabajo de laboratorio -

Pero esa raqueta no tiene poderes mágicos y no cualquiera podría ganar con ella el Grand Slam parisino. Diseñada durante años en estrecha colaboración con Nadal para favorecer su lift y su potencia, sólo los muy buenos jugadores pueden sacarle todo el rendimiento.

El trabajo de los ingenieros consistió en "canalizar el efecto" porque Nadal tiene de por sí un 'spin' muy fuerte: la raqueta debe permitir trasmitir su gesto con eficacia a la pelota.

Ello es resultado de un arco de carbono con fibra de carbono de 300 gramos sin el cordaje.

Pero los arcos, fabricados en China, pasan por el laboratorio de Corbas, cerca de Lyon, donde son adaptados a las necesidades de Nadal y de otros tenistas profesionales que se benefician de este servicio personalizado.

La talla, la forma, el peso, su centro de gravedad, o su momento de inercia son algunas de las características de la raqueta que pueden personalizarse.

- La magia en sus manos -

"Trabajamos con patrones diferentes, intenciones de juego diferentes, para adaptar la raqueta a las necesidades del jugador", explica Sylvain Trinquigneaux, ingeniero en el laboratorio de Babolat.

"Implicar a todos nuestros jugadores en la investigación y desarrollo sería lo ideal. Pero es imposible. Sin embargo, Rafa es Rafa: está integrado en el desarrollo de las raquetas. Sus comentarios son muy interesantes y muy enriquecedores. Lo mismo con Dominic Thiem", apunta Sylvain Trinquigneaux.

Pero si existe un prototipo de lo que será la raqueta del futuro Sylvain Trinquigneaux guarda el secreto. Salvo que la raqueta ideal "no existe". Sería "al mismo tiempo la más potente, la que diese más efecto, la más precisa y la más manejable. Sin embargo la raqueta más todo no puede existir. Para hacerla más potente hay que perder en manejabilidad".

Por eso la magia está en las manos de los tenistas, pero no en sus raquetas.

