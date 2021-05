La UE presenta el certificado de vacunación europeo en Grecia

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Atenas. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 28 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Gobierno griego presentaron este viernes en Atenas el certificado digital de vacunación contra la covid-19 europeo, una herramienta común en toda la Unión Europea (UE) para facilitar los desplazamientos dentro del espacio Schengen.

Michel felicitó al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, por llevar a Bruselas la idea del certificado a comienzos de año y destacó que la libertad de movimiento es "uno de los mayores logros europeos", por lo que demostrar que la UE está capacitada para garantizarla tras la pandemia de la covid-19 es una prioridad al nivel de la campaña de vacunación.

Por su parte, Mitsotakis aseguró que el certificado es simplemente "un carril rápido para viajar" que no divide a la ciudadanía sino que facilita los movimientos y representa la cooperación europea a su más alto nivel, en un recordatorio de que "la UE puede ser una incubadora de ideas que impulse el cambio".

El certificado europeo será gratuito, estará disponible tanto en formato digital como en papel y se emitirá con un código QR único tanto en la lengua nacional de cada ciudadano como en inglés.

Será válido en toda la UE y servirá como prueba de que la persona que quiere viajar ha sido inoculada, ha realizado un test de covid-19 que ha resultado negativo o se ha recuperado de la enfermedad recientemente, en los 180 días anteriores al desplazamiento.

Aquellos que no cumplan con estas condiciones podrán seguir viajando a los países que se lo permitan pero cumpliendo las medidas que cada Estado considere oportunas, como cuarentenas obligatorias.

Aunque la implementación oficial del certificado comenzará en julio, en Grecia y otros países europeos como Alemania, Dinamarca y la República Checa, que ya están listos para usarlo, se podrá presentar a partir de la semana que viene para viajar sin tener que hacerse test o responder a otras obligaciones.

Para el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Sjinas, que como Michel se encuentra en la capital griega con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión de Atenas a la Comunidad Económica Europea, que el país heleno sea uno de los primeros en implementar el certificado, además de ser el origen de la idea, demuestra que las cosas van bien en Grecia.

Asimismo, Sjinas destacó que, aunque hubo desacuerdos durante la formulación del certificado, que se haya logrado en pocos meses en lugar de años es un gran hito para la UE y aseguró que se trata de un producto "muy europeo, totalmente compatible con la legislación de protección de datos, privacidad y seguridad, así como que los europeos lo pueden utilizar sin miedo".

Para Grecia facilitar el turismo es sin duda una prioridad pues representa entre el 25 % y el 30 % de su producto interior bruto (PIB).EFE

