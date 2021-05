La Sonora Ponceña lanza el tema "Salsa Que Cura To"

En la imagen, Enrique Lucca, líder de la legendaria orquesta puertorriqueña Sonora Ponceña. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 28 may (EFE).- La legendaria orquesta puertorriqueña Sonora Ponceña presentó su nuevo sencillo, "Salsa Que Cura To", un adelanto de lo que será su próxima producción musical que verá la luz el próximo 4 de junio.

La discográfica La Buena Fortuna Music informó este viernes a través de un comunicado de que "Salsa Que Cura To" es una autoría e interpretación de Jorge Nicolai Avilés (vocalista) y cuenta con arreglos musicales de Enrique "Papo" Lucca.

El tema, según el comunicado, es una canción llena de jocosidad, tradición y mucha alegría, que invita al goce y rumba por parte del bailador.

La canción ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

"Un saludo lleno de afecto para todos los seguidores de la Sonora Ponceña, en donde hoy les presentamos una nueva canción titulada 'Salsa Que Cura To', melodía que colocamos a consideración de ustedes, como una manera jocosa, alegre y sobre todo de mucha ilusión y esperanza en que este período de pandemia muy pronto pasará y será por fin superado", expresó Enrique Lucca, líder de la orquesta.

La Sonora Ponceña es una orquesta puertorriqueña de salsa fundada por don Enrique Lucca Caraballo el 20 de abril de 1954.

En la actualidad es dirigida por su hijo, Enrique Arsenio "Papo" Lucca Quiñones, siendo la orquesta más longeva del ámbito salsero y una de las agrupaciones legendarias del género musical.

Con 67 años de trayectoria musical, continúa llevando su música a diversos lugares del mundo y produciendo álbumes en estudio.