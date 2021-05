La India vuelve a rebajar la barrera de los 200.000 casos de covid diarios

Srinagar (India). EFE/EPA/FAROOQ KHAN

Nueva Delhi, 28 may (EFE).- La India volvió este viernes, por segunda vez esta semana, a rebajar los 200.000 casos diarios, unos datos que no se registraban desde mediados de abril, dejando atrás el pico de 400.000 infecciones diarias de principios de mayo.

El número de casos descendió hasta los 186.364, el menor incremento de nuevos contagios desde el 14 de abril, elevando el total desde el inicio de la pandemia a los 27,5 millones, unos datos que solo supera Estados Unidos, con 33,2 millones.

El drástico descenso que se ha vivido en el número de casos pese a cierta ralentización, contrasta con la cifra de muertes, que se mantiene alta, con 3.660, casi 200 menos que ayer, situando el total en 318.895, según datos del Ministerio de Salud indio.

El país asiático notificó además durante las últimas 24 horas un alto número de test PCR para la detección del SARS-CoV-2, con más de 2,07 millones de pruebas realizadas, algo menos que el récord de 2,2 millones del miércoles.

Además la tasa de positividad bajó al 10,9 %, cuando hace solo un mes se encontraba en el 20,9 %, aunque no es suficiente para dar por derrotada esta segunda ola de coronavirus en la India.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la pandemia está bajo control en un país si la tasa de positividad se encuentra por debajo del 5 %.

Entre las regiones indias que todavía no han conseguido doblegar la curva de contagios se encuentra Tamil Nadu, con 33.361 casos durante la última jornada, sin conseguir rebajar todavía la barrera de las 30.000 infecciones, donde además las muertes diarias se mantienen sin cambios, con 474 más las últimas 24 horas.

En el estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la virulencia de esta segunda ola, los casos han bajado de casi 70.000 a finales de abril hasta unos 21.200 durante las últimas 24 horas, aunque sigue registrando casi un millar de muertes diarias.

En la cara opuesta se encuentra Nueva Delhi, que después de estar desbordada por esta segunda ola, está ahora a niveles de finales de marzo, cuando lo peor estaba aún por suceder, con 1.072 nuevos casos, frente a los 26.000 de finales de abril, y 117 nuevos fallecidos, frente a los 400 de principios de mayo.

VACUNACION

Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue siendo la salida más segura a esta pandemia, y la India continúa avanzando hacia ese objetivo con 205 millones de dosis administradas hasta ahora, 2,9 millones en la última jornada, aún insuficientes para sus 1.350 millones de habitantes.

Así, más de 43,8 millones de beneficiarios ya han recibido las dos dosis de Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India (SII); de Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech; o de la vacuna rusa Sputnik V.

Estos datos no garantizan el objetivo inicial marcado por las autoridades indias de inmunizar a 300 millones de personas antes de julio, una ralentización que se debe sobre todo a la falta de vacunas reportadas por algunas regiones indias.