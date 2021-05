Jóvenes del norte de México reivindican las candidaturas independientes

Fotografía cedida el pasado 27 de mayo de 2021, cortesía del colectivo El Futuro Florence, donde se observa a jóvenes mexicanos posando después de un acto de campaña en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León (México). EFE/El Futuro Florece/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Monterrey (México), 28 may (EFE).- Jóvenes mexicanos del norteño estado de Nuevo Léon reivindican las candidaturas independientes, una figura que hizo historia al surgir hace seis años por sacudir al sistema de partidos, pero que se desgastó por antiguos políticos que abusaron de ella.

Desde Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, el colectivo El Futuro Florece ofrece el "proyecto más ambicioso en materia de candidaturas independientes a nivel nacional", cuenta este viernes a Efe Mariana Villasuso, candidata a diputada local del distrito 3.

"Siempre se piensa que la política se hace en el centro, desde Ciudad de México, pero aquí estamos poniéndole la vara alta a los políticos, poniendo el ejemplo de cómo organizados somos más fuertes que cualquier partido”, manifiesta la internacionalista de 29 años.

ELECCIONES HISTÓRICAS

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 93,5 millones están llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

Las candidaturas independientes nacieron tras un reclamo ciudadano en 2015, cuando Nuevo León se convirtió en el primer y único estado en elegir a un gobernador independiente, Jaime Rodríguez "El Bronco".

Pero la figura se desinfló por la impopular gestión del Bronco y por políticos con pasado partidista que la aprovecharon, como la ex primera dama Margarita Zavala (2006-2012), quien recurrió a ella tras no obtener la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018.

“Entiendo que la población tenga un mal sabor de boca, pero es muy importante reflexionar de dónde vienen estas candidaturas y qué es realmente ser independiente porque no es una marca o una etiqueta a conveniencia", argumenta Roberto Alviso, candidato por el distrito 6 de Monterrey.

PODER PARA LOS VECINOS

Por ello, El Futuro Florece reunió a cuatro jóvenes sin pasado partidista con experiencia en activismo, la academia y el servicio público para proponer una "bancada metropolitana" que represente a los vecinos en el Congreso de Nuevo León, uno de los estados más competidos de estos comicios.

Las propuestas giran sobre cuatro ejes: vivir sin miedo (seguridad), que moverte no te cueste (movilidad), trapitos al sol (anticorrupción) y ciudad que florece (medioambiente), detalla Daniel Darío, candidato por del distrito 12 de Guadalupe.

“El interés también va más allá, es darle una voz a la gente que nunca ha tenido oportunidad de hablar, de ser escuchada, es la oportunidad de darle un voto a la gente a la que nunca se le ha considerado dentro de la toma de decisiones”, añade Darío, abogado de 25 años.

SIN POLÍTICA CHATARRA

En una elección marcada por la propaganda y políticos que se comportan como "influencers", El Futuro Florece impulsó un pacto contra la "política chatarra", para que las campañas sean sin despilfarro, sin contaminación por propaganda impresa ni "bots" en las redes sociales.

“No necesitamos mil panorámicos por todos lados, sino escuchar a la gente, llegar a sus casas, hablarles y precisamente es algo que hemos estado haciendo, le hemos estado poniendo la vara alta a los partidos”, afirma Darío.

Otra diferencia es que, mientras los partidos mexicanos usan "acarreados", personas pagadas o forzadas a asistir a mitines, El Futuro Florece se nutre de más de 200 voluntarios y vecinos que firmaron para respaldar las candidaturas, explica Kristian Macías, candidato por el distrito 4.

“Nosotros no tenemos recursos ni siquiera para tener una estructura o una base, pero aun así la estamos construyendo con cada uno de estos jóvenes que se están sumando y con cada persona que sabe que realmente queremos cambiar las cosas”, expone Macías, economista y politólogo de 31 años.

VISIÓN TRANSFORMADORA

Pese a las dificultades, las candidaturas independientes han encontrado éxito en la propia zona metropolitana de Monterrey, como en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, donde el alcalde independiente Miguel Treviño busca su reelección.

Macías rechaza que los partidos sean los únicos que ofrezcan una visión duradera.

“Yo no veo otra forma más que un proyecto a largo plazo para resolver las problemáticas y, sobre todo, hay una responsabilidad moral con las vecinas y vecinos a quienes ya fuimos a tocarles la puerta", apunta.

Y lo más importante, insisten, es inspirar a jóvenes, mujeres y vecinos a recuperar la política.

“Me lancé porque creo que es hora de meter las manos al fuego porque creo que tenemos una oposición que no sabe poner los temas sobre la mesa”, declara Mariana Villasuso.