Japón extenderá emergencia hasta un mes antes de las Olimpiadas

(Bloomberg) -- El Gobierno japonés recomendó extender un estado de emergencia que incluye a Tokio y otras ciudades importantes, en un intento por frenar los contagios por coronavirus antes de que la capital albergue los Juegos Olímpicos en julio.

El ministro de Economía Yasutoshi Nishimura, el hombre clave del Gobierno para la política del covid, dijo el viernes que la emergencia que debía terminar el 31 de mayo se extenderá hasta el 20 de junio, un poco más de un mes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio el 23 de julio.

La decisión sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio deberá tomarse a más tardar a fines de junio, dijo el miembro del Comité Olímpico Internacional Dick Pound, en una entrevista con Jiji Press.

Suga anunciará en breve la decisión formal sobre si extender la emergencia a Tokio, Osaka y otras siete prefecturas, que comprenden alrededor de 50% de la economía del país. Los gobernadores de varias de las áreas bajo la actual declaración han dicho esta semana que estaban buscando una extensión o que la habían solicitado formalmente.

La medida se produce después de que Estados Unidos dijera el lunes que los estadounidenses deberían evitar viajar a Japón debido al covid. La acción, que se produce a pesar de las tasas de contagio mucho más bajas en Japón que en EE.UU., fue un nuevo golpe para un país que lucha por convencer a su propio público y a la comunidad internacional de que está listo para albergar los Juegos Olímpicos de Verano, luego de posponerlos en 2020.

El último estado de emergencia, implementado a fines de abril, ayudó a reducir el número diario de contagios registrados en la capital de 1.027 el 29 de abril a 684 este jueves.

