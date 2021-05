Guatemala reporta 24 decesos más por la covid-19 y suma 8.094 en total

Fotografía que muestra a un integrante del servicio de salud mientras prepara una vacuna contra la covid-19 en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- Guatemala reportó este viernes otros 24 decesos a causa del covid-19, con lo que suma 8.094 fallecidos durante la pandemia que se detectó en el país en marzo de 2020.

Según el informe divulgado por el Ministerio de Salud Pública, en las últimas 24 horas se efectuaron 7.069 pruebas y de ellas 1.593 resultaron positivas.

Por tanto, Guatemala acumula 252.929 contagios confirmados del coronavirus, de los cuales 231.594 pacientes ya se han recuperado, 13.241 permanecen activos y 8.094 perdieron la vida por la enfermedad.

Sin embargo, la cantidad de decesos puede ser mayor según un estudio presentado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.

De acuerdo a la investigación de la ONG, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en Guatemala murieron más de 15.000 personas por la covid-19, con base en datos del Registro Nacional de Personas (Renap).

La diferencia entre los datos del Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Personas obedece a que esta última entidad tiene más cobertura en todo el territorio guatemalteco.

La incidencia acumulada del virus en el país es de 1.500,3 contagios por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad es de 48 decesos por cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad es del 3,1 %.

Según las estadísticas oficiales, el departamento de Guatemala, que incluye la capital, es el que registra más contagios de la covid-19.

Del total de fallecidos, 3.932 han sido en este departamento, que suma además 121.001 casos positivos.

Las autoridades sanitarias explicaron que hasta ahora 397.545 guatemaltecos han recibido la primera dosis de vacunación contra el covid y 54.555 ya tienen completo el esquema de inmunización (dos dosis).

Varios sectores y entidades sociales se han quejado de que en Guatemala la vacunación sea lenta y que no existan vacunas para frenar la expansión de la enfermedad.

El país centroamericano adquirió 16 millones de vacunas Sputnik V y, aunque ya canceló la mitad, solo ha recibido 100.000 dosis desde Rusia.